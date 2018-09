Triệt phá đường dây đánh bạc 5.000 tỷ đồng

Dương Bá Liệu đã lập ra hai trang đánh bạc trực tuyến, sau đó môi giới bán lại tài khoản cho các con bạc với giá từ 30 đến 200 triệu đồng.

Chiều 9/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thưởng nóng cho các lực lượng tham gia triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng Internet do Dương Bá Liệu (48 tuổi, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cầm đầu.

Dương Bá Liệu, trùm cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Ảnh: C.A.

Trước đó, vào chiều 6/7, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án mang bí số XĐ414, bắt giữ 11 nghi phạm.

Các nghi phạm bị bắt gồm Dương Bá Liệu (48 tuổi), Vũ Văn Thắng (33 tuổi),Vũ Văn Lâm (44 tuổi), Vũ Thị Liên (48 tuổi), Lê Thị Hoa (48 tuổi, đều trú tại thị xã Bỉm Sơn); Nguyễn Tân Thanh (43 tuổi), Lê Văn Cương (46 tuổi), Trần Văn Sơn (33 tuổi, đều trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa); Lê Văn Bính (28 tuổi), Vũ Văn Năm (31 tuổi, đều trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Trần Văn Nguyên (27 tuổi), trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an đã thu giữ 320 triệu đồng tiền mặt, 900 USD, 5 máy tính xách tay, 3 máy tính bàn, 2 bộ modem internet, 3 khẩu súng săn, 4 dao kiếm, cùng nhiều giấy tờ vay nợ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, để tổ chức đường dây đánh bạc qua internet này, Dương Bá Liệu đã mua của Trần Thị An (trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định) hai tài khoản đánh bạc trực tuyến.

11 nghi can đang bị dẫn giải về trụ sở cảnh sát lấy lời khai. Ảnh: C.A.

Liệu sau đó đặt máy tính tại nhà riêng để điều hành đường dây và bán lại tài khoản đánh bạc trên mạng cho các con bạc với số tiền từ 30 đến 200 triệu đồng/tài khoản.

Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, đã có khoảng 40 đầu mối ở 7 huyện, thị xã của các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình mua tài khoản trực tuyến do Liệu cung cấp để đánh bạc. Theo số liệu được thể hiện qua các lần đánh bạc, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới gần 5.000 tỷ đồng.

Để che mắt cơ quan chức năng và bảo đảm cho đường dây hoạt động an toàn, Liệu đã cho xây dựng hệ thống tường rào sắt kiên cố bao quanh ngôi nhà của hắn, đồng thời lắp hệ thống camera quan sát 24/24 giờ.

Ngôi nhà riêng của Trần Bá Liệu luôn được canh phòng cẩn mật. Ảnh: C.A.

Công an Thanh Hóa đang phối hợp với Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án, truy bắt 2 nghi phạm khác có liên quan đến đường dây này là Trần Thị An và Nguyễn Huy Giáp (trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).

Lam Sơn