Trét phân và ớt cay lên người tình địch

Nghi ngờ chồng có quan hệ với chị Lan, Thanh rủ người nhà kéo đến cắt quần áo và tóc rồi trét phân bò và ớt cay vào nạn nhân.

Ngày 11/3, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thanh (sinh năm 1977, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cùng 5 bị can khác về tội “Làm nhục người khác”.

Trước đó, nghe tin đồn chồng mình có quan hệ với chị Lan, Chi hội phó Chi hội phụ nữ xóm Mới (xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An), Lê Thị Thanh cùng với em dâu, em gái và con gái đã tổ chức đánh ghen người phụ nữ này.

Ngày 1/3, Thanh gọi 3 người em dâu là Phạm Thị Đài, Lê Thị Hà và Hà Thị Ngọc, cùng với con gái Hoàng Thị Diễn và em gái Lê Thị Quy (trú xã Nghĩa Lâm) đến bàn vụ đánh ghen.

14h cùng ngày, khi nghe tiếng chị Lan trên loa phát thanh xóm, Thanh cùng Đài, Hà, Ngọc, Diễn, Quy rời nhà. Khi đi, Thanh mang theo dây màn, kéo, phân trâu tươi, ớt cay, lá môn, tất cả cùng cho vào chiếc túi nilon màu đen.

Lê Thị Thanh khai nhận toàn bộ hành vi.

Khi nhóm này đến nhà văn hóa thấy một mình chị Lan ở bên trong, Thanh đẩy cửa bước vào, bất ngờ lao tới túm lấy tóc chị Lan giật ngược ra phía sau và gằn giọng: “Mày có yêu chồng tao nữa không”?. Bất ngờ bị tấn công, chị Lan cố giằng co rồi quay người ra sau dùng miệng cắn một phát vào tay khiến Thanh phải buông ra.

Lập tức Thanh la lớn: “Nó đánh chị các em ơi”. Nhóm 5 người bên ngoài cùng xông vào khống chế chị Lan để Thanh dùng kéo cắt tóc chị này. Sau khi cắt trọc tóc, Thanh tiếp tục cắt và lột sạch quần áo trên người nạn nhân rồi tự tay dùng ớt cay tươi đã giã sẵn xát lên khắp cơ thể chị Lan khiến chị đau đớn, ngã quỵ.

Một mình với nhóm người đông và hung hãn, nạn nhân không còn sức chống cự và kêu cứu nhưng nhóm này vẫn không chịu buông tha. Thanh chỉ đạo cả nhóm kéo nạn nhân ra sân bóng chuyền trước nhà văn hóa, dùng dây trói vào cột lưới bóng chuyền để tiếp tục dùng phân trâu tươi trát lên mặt, bôi lên người chị Lan.

Chỉ khi hai vợ chồng anh chị Lê Ngọc Quý - Trương Thị Thanh (ở gần nhà văn hóa) phát hiện và báo cho chồng nạn nhân đến giải cứu thì nhóm người của Thanh mới bỏ đi. Sự việc ngay sau đó được gia đình nạn nhân trình báo với cơ quan công an.

Ngay sau đó, những kẻ liên quan được mời đến trụ sở Công an huyện để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi