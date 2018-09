Trang Trần xin lỗi vì lăng mạ, chống đối công an

Trang Trần thừa nhận do uống nhiều rượu nên đã lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, đạp một tự quản viên, chống đối công an khi bị cưỡng chế.

Ngày 1/3, tại Công an quận Hoàn Kiếm, Trần Thị Trang (30 tuổi, người mẫu thường được gọi là Trang Trần) đã viết kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ.

Trang Trần viết đơn xin lỗi tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh thủ đô

"Vì uống nhiều rượu nên tôi không làm chủ được bản thân. Tôi đã xuống xe chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, dùng tay tát một đồng chí tự quản. Khi bị cưỡng chế, tôi đã chửi bới, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nay tôi đã tỉnh táo và nhận thấy hành vi của mình là sai trái", cô viết.

Người mẫu này cho hay rất "ân hận vì những hành động mất kiểm soát". Cô muốn gặp công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) để xin lỗi từng người. "Hơn nữa, tôi xin lỗi tất cả các cán bộ đã phải nghe những lời khó nghe của mình. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ vì tôi đã tự làm xấu đi con người mình... Tôi mong mọi người bỏ qua và cho tôi được làm lại", Trang Trần viết trong bản kiểm điểm.

Liên quan đến lời xin lỗi của Trang Trần, sáng nay, Thượng tá Hà Hùng, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đây chỉ là một chi tiết để cơ quan xem xét việc giảm nhẹ cho cô người mẫu này. Pháp luật đã quy định, thì chúng tôi sẽ căn cứ vào kết quả điều tra thêm để ra quyết định cuối cùng, để xem xét khởi tố hay xử lý hành chính rồi cho về. "Cô Trang Trần cũng là một người công dân như những người dân bình thường nên cũng phải thực thi và xử lý theo quy định của pháp luât", ông Hùng nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết thêm, đến sáng nay, Trang Trần vẫn đang bị tạm giữ hình sự.

Trang Trần đang bị tạm giữ hình sự do chống người thi hành công vụ. Ảnh: An ninh thủ đô

Đêm 26/2, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị Công an phường Hàng Buồm dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và xảy ra tranh cãi. Cô được cho là tỏ thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, thậm chí còn đạp vào cán bộ công an.

Khi về trụ sở Công an phường Hàng Buồm, người mẫu tiếp tục chửi cảnh sát bằng những lời tục tĩu. Hành vi này đã được ghi lại trong clip dài hơn một phút. Trong ngày 27/2, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trang Trần để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Sơn Dương