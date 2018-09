Trang Trần được tại ngoại, công an tiếp tục điều tra

Chiều 2/3 người mẫu Trang Trần đã được tại ngoại sau khi gia đình viết đơn bảo lãnh cho cô, 3 ngày sau khi bị tạm giữ hình sự.

Người mẫu Trang Trần.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 2/3, lãnh đạo đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao Trần Thị Trang (30 tuổi, ở phường Phạm Ngũ Lão, quận Hai Bà Trưng, Hải Phòng) cho gia đình quản lý.

Trước đó, gia đình Trang Trần đã viết đơn bảo lãnh gửi cơ quan điều tra để xin cho cô tại ngoại. Căn cứ vào quá trình điều tra, cơ quan công an đã cẩn trọng xem xét dựa trên tổng thể các chứng cứ, tài liệu thu thập được nhằm đảm bảo xử lý vụ việc vừa có tình, vừa có lý và phù hợp pháp luật nên đã quyết định bàn giao cô này cho gia đình sau 3 ngày tạm giữ.

Hơn nữa, cũng theo vị lãnh đạo đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Hoàn Kiếm, việc xác định Trang Trần lần đầu vi phạm, có khai báo có thành khẩn và vi phạm ít nghiêm trọng nên cũng là yếu tố xem xét giảm nhẹ. Tuy nhiên trong quá trình tại ngoại, nếu cơ quan điều tra có thêm những chứng cứ cô này vi phạm vẫn có thể khởi tố và bắt tạm giam theo quy định.

Qua nhiều ngày điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết Trang Trần có sử dụng rượu trước khi xảy ra va chạm với công an, còn về hành vi tát và đá lực lượng chức năng, vị đại diện đội điều tra tổng hợp cho biết: "Đúng là cô ta có tát một tự quản ở phường, nhưng trường hợp này cũng cần phải xem xét kỹ ở nhiều góc độ mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng".

Trước đó, đêm 26/2, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị Công an phường Hàng Buồm dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và xảy ra tranh cãi. Theo công an, cô tỏ thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, tát và đạp cán bộ công an.

Sau hai ngày bị tạm giữ tại cơ quan công an, Trang Trần đã viết bản kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ. "Vì uống nhiều rượu nên tôi không làm chủ được bản thân. Tôi đã xuống xe chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, tát một đồng chí tự quản. Khi bị cưỡng chế, tôi đã chửi bới, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nay tôi đã tỉnh táo và nhận thấy hành vi của mình là sai trái", cô viết.

Trang Trần là người mẫu tự do và diễn viên. Cô ít khi trình diễn catwalk mà chỉ tham gia một vài show diễn của nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết. Năm qua Trang Trần khá nổi với vai nữ phụ trong phim Hương Ga. Cô cũng sở hữu một vài quán ăn khá đông khách ở Sài Gòn.

Sơn Dương