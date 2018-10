Trả tự do cho giám đốc tổ chức lễ hội âm nhạc có 7 người chết

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội không phê chuẩn lệnh bắt giữ, nên cơ quan điều tra trả tự do cho ông Sơn, giám đốc công ty Á Châu.

Ông Lê Thái Sơn (Giám đốc Công ty TNHH kết nối Á Châu) - người tổ chức sự kiện đêm nhạc mùa thu hôm 17/9 có bảy người tử vong - bị bắt chiều 21/9 theo lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp của Công an Hà Nội. Ông bị tạm giữ để điều tra về Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người.

Cơ quan chức năng xác định, với tư cách giám đốc tổ chức sự kiện, ông này phải chịu trách nhiệm về việc bảy người tử vong sau lễ hội âm nhạc.

Tuy nhiên, sau một ngày, giám đốc Sơn đã được trả tự do vì VKSND Hà Nội đã không phê chuẩn lệnh bắt giữ.

Ngày 20/9, cảnh sát cũng ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Duy (19 tuổi) về tội Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Duy được xác định mua 10 viên ma túy tổng hợp, cần sa và chia cho nhóm bạn sử dụng. Trong số bạn của Duy dùng ma túy có một người bị "sốc thuốc" được đưa đi cấp cứu.

Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn cùng lúc với 3 sân khấu và hệ thống loa “khủng”, đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

Đêm cùng ngày, nhiều người tham gia lễ hội bị "sốc thuốc" được đi cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2), Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai. Cảnh sát ghi nhận có bảy người tử vong và năm người cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đều dương tính với các loại ma túy đá, thuốc lắc...