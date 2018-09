Tông xe vào người đi đường để bắt đền 5 triệu đồng

Nhân và đồng bọn vờ đụng xe vào người đi đường, xông đến đánh rồi bắt nạn nhân đưa 5 triệu đồng nếu muốn được yên thân.

Chiều 10/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Nhân (29 tuổi) và Lê Văn Chiến (24 tuổi) cùng ở An Giang về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tang vật của vụ cưỡng đoạt được thu giữ. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo điều tra, để kiếm tiền tiêu xài, Nhân và Chiến lên kế hoạch tìm con mồi để dàn cảnh đụng xe, sau đó bắt nạn nhân đưa một số tiền để được yên thân.

Sáng 7/12, anh Nguyễn Văn Huân (quê Đăk Nông) đi trên đường gần khu vực siêu thị Lotte Mart Bình Dương, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An thì bị bộ đôi này cố tình tông vào làm anh Huân và xe máy ngã nhào xuống đường.

Ngay sau đó chúng tiếp tục lao vào đánh tới tấp, đòi nạn nhân phải "bồi thường" dù anh Huân không có lỗi. Nhiều người đi đường bức xúc đến phản ánh, bọn chúng mới bỏ đi sau khi lấy được số điện thoại của anh này. Chiều hôm đó, Nhân gọi điện đe dọa, buộc anh Huân phải đưa cho chúng 5 triệu đồng "nếu muốn yên thân” đi làm. Vụ việc được nạn nhân trình báo Công an thị xã Thuận An.

Trưa 10/12, chúng hẹn anh Huân đến quán cà phê Thảo Vi, thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, để giao tiền. Khi bộ đôi vừa cầm tiền của nạn nhân thì các các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Nguyệt Triều