Tội phạm trốn truy nã bị bắt khi viết đơn đi tu

Đọc báo, thấy có kẻ đi tu để trốn truy nã, Sơn bắt chước làm theo. Không may, hắn bị bắt ngay khi nộp đơn xác nhận ở công an xã.

Công an xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành, Quảng Nam) vừa tóm gọn Phan Như Sơn (sinh năm 1993, ngụ buôn Boih, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) sau hơn một năm trốn truy nã.

Trước đó, sáng 30/5, khi Công an xã Tam Mỹ Đông đang họp triển khai nhiệm vụ trong tuần, bất ngờ có một phật tử khoảng hơn 20 tuổi mặc áo cà sa đi vào xin xác nhận lá đơn để xuất gia đi tu. Vị Phật tử này lấy ra một tờ giấy đã soạn sẵn đưa cho cán bộ công an nhờ ký. Lá đơn có điều bất thường khi nơi sinh sống của Phật tử này ghi ở thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) nhưng lại xin xuất gia đi tu vào chùa Bửu Phước (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo lẽ thường, người này phải đưa đơn về nơi gia đình mình sinh sống để công an địa phương xác nhận nhưng lại đến Công an xã Tam Mỹ Đông xin chữ ký. Công an xã yêu cầu chờ đợi để xác minh, trả lời sau. Tuy nhiên, thấy người này cứ nài nỉ trình bày hoàn cảnh cần gấp để vào lại chùa nhưng luống cuống nói về nhân thân, công an xã Tam Mỹ Đông đã báo lên Phòng Truy nã đội phạm (PC52, Công an tỉnh Quảng Nam) tra cứu nhân thân người này.

Chân tướng vị Phật tử nhanh chóng lộ diện. Anh ta tên là Phan Như Sơn (sinh năm 1993), một người đang trốn truy nã. Theo hồ sơ, tối ngày 20/5/2013, Sơn cùng em trai đi từ rẫy về. Mới chạy xe đến ngã ba Jốc Linh thuộc thị trấn Đắk Mâm, anh em Sơn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên địa phương. Trước đó, Sơn và nhóm này đã nhiều lần cãi vã, xích mích.

Lần này, cả 2 bên tiếp tục đụng độ, ỷ thế đang đi cùng em, Sơn hung hăng lao vào thách thức, đòi đánh. Sơn nhờ một người tên Lê Thế Lợi (ngụ cùng buôn) dùng xe máy chở về nhà để lấy hung khí. Sau khi tìm được một cây rựa thường dùng để phát rẫy, Sơn trở lại hiện trường rồi lao vào chém anh Dương Văn Đông (sinh năm 1993, thị trấn Đắk Mâm) bị thương nặng, thương tật sau giám định tạm xếp 35%. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn ngay trong đêm.

Cuối tháng 8/2013, Công an huyện Krông Nô đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phan Như Sơn cùng đồng phạm. Vì Sơn đã bỏ trốn, giữa tháng 9/2013, Công an huyện Krông Nô ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Sơn về tội Cố ý gây thương tích.

Trước những thông tin nhận được từ công an tỉnh bạn, PC52 Quảng Nam nhanh chóng có mặt, đưa Sơn về trụ sở cơ quan điều tra, chờ di lý lên Krông Nô. Theo khai nhận của Sơn, gây án xong, anh ta trốn chui lủi khắp các tỉnh Tây Nguyên. Vì không có tiền, để kiếm sống, Sơn phải xin làm phụ hồ, chạy bàn, thậm chí cả ngồi lê lết ngoài đường, đóng giả người tàn tật để xin ăn.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Sơn cũng khôn ngoan, không trú một chỗ mà liên tục di chuyển, thay tên đổi họ khác nhau. Tuy nhiên, cuộc sống không nhà, không người thân cũng khiến Sơn lắm lúc rơi vào tuyệt vong.

Qua nhiều lần suy nghĩ, đầu năm nay, khi không còn một đồng bạc nào trong túi, Sơn nhảy chui xe khách, định tìm về quê gốc ở Quảng Nam nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, xe mới tới Quảng Ngãi, Sơn bị chủ xe phát hiện đuổi xuống. Bí thế, Sơn tìm tới các cảng cá xin bốc vác, làm thuê.

Trong một lần ngồi quán net, Sơn tình cờ đọc được thông tin về một số kẻ trốn nã chọn cửa chùa làm nơi ẩn thân. Suy nghĩ hồi lâu, thấy phương án này hay, Sơn dạt xuống huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xin vào chùa Bửu Phước tá túc.

Sơn cho biết thêm, ngày đầu tìm đến chùa Bửu Phước, sư thầy hỏi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình như thế nào, quê quán ở đâu, nguyên nhân chọn tu hành…. Đáp lại, Sơn nại lý do buồn chuyện gia đình và đã quyết tâm nương nhờ cửa phật.

Nghe vậy, sư thầy khuyên Sơn rất nhiều, hơn nữa, do thấy tuổi đời Sơn còn trẻ, có thể chưa suy nghĩ chín chắn nên chỉ đồng ý tiếp nhận vào thử thách một tháng, sau đó nếu không có gì thay đổi sẽ cho làm đơn xuất gia. Ở chùa thời gian này, Sơn được tin tưởng giao chăm sóc vườn. Công việc ở chùa nhẹ nhàng mà tránh công an phát hiện, Sơn tỏ ra thích nghi rất nhanh và hầu như không ra ngoài.

Hết một tháng thử thách, ngày 26/5, Sơn được nhà chùa đồng ý cho viết đơn xin xuất gia nhưng phải được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. Biết bản thân đang mang lệnh truy nã toàn quốc, Sơn không dám về thị trấn Đăk Mâm mà về quê nội tại xã Tam Mỹ Đông để nhờ địa phương này xác nhận giúp.

Sơn hồn nhiên nói: “Em tưởng lệnh truy nã không về được vùng quê xa như thế này. Mà công an xã ở đây vốn cũng không biết mặt mũi của em nên chắc chắn không phát hiện ra. Mới đầu đưa đơn, thấy cán bộ công an xã cầm đọc mà không có ý kiến, em cứ nghĩ đã qua mặt được rồi. Không ngờ, họ chỉ vờ đồng ý rồi giữ em lại để chờ công an tỉnh tới bắt”.

Cha Sơn cho biết: “Nhận tin báo, gia đình thật sự bất ngờ khi biết Sơn xuống Quảng Ngãi rồi xin vào chùa Bửu Phước xuất gia đi tu. Mà Sơn bị bắt thế này, gia đình tôi lại rất vui. Có khi nhờ cửa Phật đưa đẩy, con tôi mới mong tìm về được nẻo thiện”.

