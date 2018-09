Tội ác người cha giết con 23 ngày tuổi

Tức giận vì vợ nhất định đòi ly hôn, ôm con về nhà mẹ đẻ sống, Trường đến giằng lại con rồi ra tay giết cháu bé mới chào đời bằng kéo.

Ngày 23/4, tại phiên xử phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP HCM, hội đồng xét xử nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án Đinh Văn Trường (22 tuổi, trú tại Đồng Nai) giết con mới 23 ngày tuổi. Hành vi phạm tội của bị cáo quá dã man và vô lương tâm nên tòa bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Trường. Tức giận vì không được giảm án, Trường lớn tiếng chửi bới khi bị dẫn giải ra xe tù.

Đinh Văn Trường sinh ra tại xã miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình nhưng vào Đồng Nai sinh sống bằng nghề làm rẫy thuê. Năm 2012, Trường kết hôn với chị Dung (19 tuổi). Hai vợ chồng thuê phòng trọ ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 26/3/2013, người vợ trẻ nhất quyết "đường ai nấy đi". Trường tức giận viết đơn ly hôn đồng thời xé giấy đăng ký kết hôn. Dung đã ôm cô con gái mới sinh về nhà cha mẹ đẻ cách đó vài chục mét. Tối hôm sau, Trường đến định đón vợ con về nhưng Dung không đồng ý. Bị Trường tát vào mặt, Dung khóc và nói: "Tao không cần mày và con nữa".

Bị cáo Trường bị tuyên phạt y án tù chung thân.

Trường ẵm đứa bé lúc này mới được 23 ngày tuổi về phòng trọ đặt lên giường rồi ra ngoài hút thuốc. Nghĩ đến những lời thách thức của vợ, Trường nảy sinh ý định giết đứa trẻ. Anh ta xuống bếp lấy kéo đâm nhiều nhát vào người con rồi đến công an tự thú.

Hồi đầu năm, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt Trường mức án tù chung thân về tội Giết người với tình tiết tăng nặng là giết trẻ em. VKSND tỉnh Đồng Nai sau đó đã kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho Trường. Bị cáo và đại diện người bị hại cũng kháng cáo xin giảm án.

Trong khi đó, Trường khai nại hành vi phạm tội là do quá tức giận vợ và xin giảm nhẹ hình phạt. "Bị cáo có thấy hành vi giết con mình là quá tàn nhẫn không?", chủ tọa phiên tòa thẩm vấn. Trường cúi gằm mặt lí nhí thừa nhận. "Vậy bị cáo có xứng đáng làm cha không?", thẩm phán tiếp tục truy. "Nếu nhận thức mình không xứng đáng, sao bị cáo còn xin giảm án. Người ta nói hổ giữ không ăn thịt con, đằng này bị cáo đang tâm giết con mình. Mức án đó có xứng đáng không?".

Được mời lên trình bày lý do xin giảm án cho Trường, Dung cho rằng, vì bị cáo là người dân tộc sống ở vùng sâu vùng xa, còn trẻ nên nông nổi. Tuy nhiên, những lý do này đều bị viện kiểm sát bác bỏ. Đại diện cơ quan công tố cho rằng, Trường được học đến lớp 7, vào Đồng Nai làm việc đã nhiều năm. Anh ta cũng đã trưởng thành lấy vợ, có con, vì vậy lý do hạn chế về nhận thức là "không thể chấp nhận được" và mức án cấp sơ thẩm áp dụng là đã "có chiếu cố".

VnExpress