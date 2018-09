Tình tiết ly kỳ vụ án chú rể bị sát hại sau đêm tân hôn

Tan tiệc cưới, người nhà anh Long phát hiện con dao trong chạn biến mất. Sáng hôm sau, vợ anh phát hiện chồng mình bị giết bí ẩn với vết cắt ở cổ.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC 45 Hải Phòng, cho biết, đang tập trung các mũi trinh sát truy bắt những người liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng, sát hại chú rể ngay sau đêm tân hôn tại huyện Thủy Nguyên.

Trước đó, ngày 30/1, thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên rộn rã tiếng loa đài phát ra từ đám cưới anh Nguyễn Tất Long. 30 tuổi, anh Long làm nghề lái xe với công việc ổn định, tích cóp tiền xây một ngôi nhà riêng khá khang trang ở làng quê này. Cô dâu tên Mến là một cô gái nết na ở xã lân cận. Đám cưới rôm rả kéo dài đến tối thì ai về nhà nấy, dành thời gian cho đôi tân lang, tân nương.

Chưa hết vui mừng về đám cưới thì sáng sớm hôm sau, người làng hốt hoảng chạy đến nhà anh Long khi nghe tiếng kêu thất thanh của người vợ trẻ. Hiện trường là một cảnh tượng kinh hoàng, anh Long tử vong trên chiếc giường cưới với vết cứa sâu nơi cổ, máu vương vãi khắp nơi. Chứng kiến cảnh chồng mới cưới chết thảm ngay sau ngày hạnh phúc, chị Mến ngất lên ngất xuống, chẳng nói được câu nào.

Vụ việc lập tức được cấp báo tới công an xã, huyện và các phòng nghiệp vụ như cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự của Công an TP Hải Phòng. Suốt từ sáng cho tới chiều cùng ngày, lực lượng công an phải rất vất vả mới lấy được lời khai của vợ nạn nhân vì chị quá đau đớn, hoảng loạn trước cái chết của chồng mới cưới.

Theo lời khai ngắt quãng của chị, tối 30/1, sau khi khách khứa về hết, vợ chồng chị đóng cửa đi ngủ sớm. Sáng 31/1, chị dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, trong khi anh Long vẫn ngủ. Đang làm việc ở dưới tầng 1, chị nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng ở tầng 2. Chạy lên tới nơi, chị không thể mở cửa phòng vì bị chốt trong. Gọi chồng nhiều lần không thấy trả lời, chị Mến cuống cuồng chạy sang nhà bác ruột của anh Long ở bên cạnh nhà cầu cứu.

Trong suốt ngày 31/1, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ để phục vụ công tác điều tra. Thi thể anh Nguyễn Tất Long sau đó được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Chưa hết bàng hoàng, bố đẻ của anh Long tâm sự: “Không ngờ thảm án lại xảy ra đúng vào gia đình tôi. Chỉ trong vòng 3 ngày, gia đình trải qua các cung bậc cảm xúc trái ngược nhau. Niềm vui đám cưới chưa dứt thì đã phải lo đám tang cho con”.

Một người thân trong gia đình tâm sự, bà nội Long đang nằm viện đã được gia đình xin bác sĩ cho về dự đám cưới cháu trai. Khi xảy ra vụ việc, gia đình sợ bà không chịu nổi tin dữ nên đã giấu bà chuyện anh Long bị giết. Cả mẹ vợ và mẹ đẻ của anh Long đều đang được cấp cứu ở bệnh viện do quá kinh hoàng trước tin con rể, con trai bị sát hại.

Những người hàng xóm của anh Nguyễn Tất Long cho biết, anh Long là lái xe tải cho công ty gạch ngói ở Thủy Nguyên. Gia đình anh sống khá khép kín. Anh Long lại vắng mặt suốt ngày nên ít va chạm với những người dân xung quanh. Không giống những thanh niên khác, anh Long suốt ngày làm việc và ít quan hệ với những thanh niên gần nhà. Nhiều hộ dân xung quanh cho hay, không nghe thấy anh Long nợ nần hay chơi bời bao giờ. Bố mẹ anh Long là những người lao động bình thường. Không ai thấy gia đình nạn nhân xảy ra cãi vã hoặc có những mâu thuẫn với người trong xã.

Cách ra tay của hung thủ quá tàn độc, giết chết chú rể ngay sau đêm tân hôn khiến nhiều giả thiết được đặt ra, đây là vụ giết người vì ân oán hay là một vụ giết người cướp của.

Một cán bộ công an cho biết: "Hiện trường vụ án có dấu hiệu của sự vật lộn, nhiều vết máu trải dài từ giường ngủ của nạn nhân xuống tới sàn nhà, kéo lên tầng 3, sân thượng. Tại ống thoát nước từ sân thượng xuống dưới đất vẫn còn nhiều vết máu. Sơ bộ điều tra, lực lượng công an xác định, nhiều khả năng, sau khi giết anh Long, kẻ thủ ác mở cửa chạy lên sân thượng, sau đó tụt theo đường ống nước xuống dưới đất để tẩu thoát.

Ông Nguyễn Tất Hãn, người có mặt đầu tiên chứng kiến vụ việc, đặt ra nghi vấn, đây có thể là vụ án giết người cướp của. Rất nhiều người nghiêng về giả thuyết này vì vợ chồng anh Long mới cưới xong, liên quan đến phong bì mừng cưới và của hồi môn của hai vợ chồng. Tuy nhiên, theo người thân của anh Long và chị Mến, toàn bộ trang sức, tiền bạc của anh chị đều còn nguyên, tài sản duy nhất bị mất là một chiếc điện thoại iPhone 4 mà anh Long thường dùng.

Một số người dân chia sẻ, trước khi xảy ra án mạng ở nhà anh Long, người đi chợ sớm thấy một số kẻ lạ mặt đi xe máy, chụm đầu nói chuyện ở gần nhà nạn nhân.

Bác ruột của nạn nhân nhớ lại, hôm đám cưới Long, rất nhiều người đến dự, chúc mừng. Tối 30/1, một nhóm bạn của anh Long ở lại chơi. Anh Long có tham gia đánh một vài ván bài, sau đó mọi người ra về để vợ chồng anh Long nghỉ ngơi. Khi mọi người ra về, người nhà phát hiện mất một con dao inox ở chạn bếp. Lúc đó, mọi người chỉ nghĩ rằng nó thất lạc ở đâu đó, nhưng sau khi xảy ra án mạng, lực lượng công an không tìm thấy con dao ở hiện trường. Con dao này sau đó được tìm thấy tại một gò đất cách khá xa hiện trường vụ án, nhiều khả năng tỏ hung thủ đã dùng chính con dao này để sát hại nạn nhân.

Người dân chỉ nơi con dao hung khí được tìm thấy.

Sau hơn một ngày tung các mũi trinh sát điều tra ra nhiều hướng, cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã có những manh mối đầu tiên về vụ án. Cơ quan công an đã triệu tập một người có liên quan và truy bắt nghi can còn lại hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Người bị triệu tập sau đó đã bị bắt tạm giam là Minh (30 tuổi) ở cùng xã Thủy Đường với nạn nhân. Kẻ bị lực lượng công an truy bắt ráo riết là Quân (anh trai của Minh) được coi là nghi can chính. Quân vốn là nghiện hút, có họ với anh Nguyễn Tất Long. Quân không được mời dự đám cưới của anh Long, sau khi xảy ra vụ án, hắn ta đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lần theo chiếc điện thoại iPhone 4 bị mất của anh Long, lực lượng công an tìm thấy người đang giữ điện thoại là Minh. Người này khai rằng, chiếc điện thoại này do anh trai mang về.

Chị Bùi Thị Linh (30 tuổi, vợ của Minh) cho biết, tối 30/1, Minh còn đưa vợ và con đi uống cà phê. Đến 21h, Minh đưa vợ con về và gọi mấy người nữa đến nhà chơi. Nhưng sau đó, anh ta và nhóm bạn lại qua nhà một người khác ở thôn Bấc 2, cùng xã, chơi đến 4h sáng 31/1 mới về đi ngủ.

Ông Nguyễn Tất Quyết (bố của Minh) cho biết: “Nghe Minh nói, khoảng 7h sáng 31/1, Quân gọi điện bảo Minh ra đón về nhà tắm, thay quần áo và đi dự đám cưới một người dân trên địa bàn, nhưng đến trưa thì Quân đi mất”.

Theo Lao Động

* Tên các nghi can đã được thay đổi