Tìm thấy tư trang của cảnh sát giao thông bị chém

Xe máy của trung úy Vũ Thế Thắng bị vứt ở giữa đường, túi xách bị ném dưới mương, riêng khẩu súng bắn đạn cao su vẫn chưa tìm thấy.

Tư trang của trung úy Vũ Thế Thắng được vớt dưới mương An Kim Hải. Ảnh: Trường Giang.

Khoảng 18h30 ngày 24/2, chị Đỗ Thị Oanh (nhân viên Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân) thấy một xe máy Air Blade màu trắng dựng giữa ngõ 360 Miếu Hai Xã khiến chị không đẩy xe rác qua được.

Chị Oanh gọi to, bảo ai là chủ xe thì đến dắt đi nhưng không thấy ai nhận. Sự việc được báo công an và nhà chức trách xác định đó là xe máy của trung úy Thắng. Cách xe máy vài chục mét, tại mương An Kim Hải, công nhân môi trường đã vớt được một bọc quân tư trang của trung úy Thắng.

Chiều 24/2, cơ quan điều tra đến tiếp nhận chiếc xe Air Blade cùng tư trang để phục vụ điều tra.

Mương An Kim Hải – nơi thấy quân tư trang của trung úy Thắng. Ảnh: Trường Giang.

Hiện anh Thắng vẫn chưa tỉnh, khẩu súng bắn đạn cao su do anh sử dụng chưa được tìm thấy. Nhà chức trách cho rằng nhiều khả năng anh Thắng bị cướp, song hung thủ không dám lấy tài sản khi biết anh là cảnh sát.

Trước đó, gần 6h ngày 24/2, trên đường đi làm đến ngõ 193 đường Hồ Sen, anh Thắng bị hai người đi xe máy phía sau tấn công, chém 3 nhát vào đầu. Anh Thắng đã bất tỉnh, chiếc Honda Air Blade biến mất.

Trường Giang