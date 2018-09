Tiếp viên trưởng xách lậu thuốc lá

Tiếp viên trưởng Thu Hoài mang theo 38 cây thuốc lá không có hóa đơn, để trên khoang hành lý và báo cho nhân viên kỹ thuật lên lấy về.

Sáng 28/8, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã tiến hành tiêu hủy 345 bao thuốc lá do 3 nhân viên hàng không phối hợp vận chuyển từ Incheon (Hàn Quốc) về sân bay quốc tế Nội Bài.

Số hàng lậu này được mang trên chuyến bay VN415 của hãng Vietnam Airlines, do bà Nguyễn Thị Thu Hoài, tiếp viên trưởng chuyến bay, trực tiếp xách về gồm 38 cây thuốc lá cao cấp của Hàn Quốc (345 bao), không có hóa đơn chứng từ.

Theo Cảng vụ hàng không miền Bắc, ngày 25/7, tại vị trí sân đỗ máy bay số 19, nhân viên an ninh hàng không phát hiện, nhân viên của Công ty kỹ thuật máy bay (VAECO) Nguyễn Văn Lũy và Mai Ngọc Vỹ lái ôtô qua trạm kiểm soát an ninh, trên xe có 38 cây thuốc lá.

Số thuốc lá bị thu giữ. Ảnh: Người Lao Động

Hai nhân viên VAECO khai, số thuốc lá trên do tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Thu Hoài xách về để trong ngăn hành lý khoang hạng C và thông báo cho ông Lũy lên lấy. Mặc dù ông Lũy không được phân công phục vụ chuyến máy bay nhưng đã lợi dụng có thẻ kiểm soát an ninh hàng không và thẻ lên máy bay do Vietnam Airlines cấp để lên máy bay lấy hàng.

Toàn bộ tang vật vi phạm đã bị Cảng vụ hàng không miền Bắc lập biên bản và tiêu hủy theo quy định.

Cảng vụ hàng không miền Bắc đã xử phạt 3 cá nhân vi phạm. Theo đó, tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Thu Hoài và ông Nguyễn Văn Lũy - nhân viên kỹ thuật, bị phạt hành chính 20 triệu đồng, nhân viên lái xe Mai Ngọc Vỹ bị phạt 15 triệu đồng.

Các nhân viên vi phạm cũng đã bị đình chỉ công tác, chờ xử lý kỷ luật.

