Tiếc vò rượu cần, vợ đoạt mạng chồng trong lúc phòng vệ

Chồng thết đãi đám bạn bằng vò rượu cần, chị Luân không bằng lòng dẫn tới xô xát, trong lúc khua dao chống cự đã đâm trúng bụng chồng.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Lô Thị Luân (31 tuổi, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo cáo trạng, chiều 21/11/2016, anh Lô Văn Thành (32 tuổi, chồng Luân) mời tốp bạn thợ hồ về nhà riêng uống rượu. Gia chủ mời đám bạn uống vò rượu cần to mà trước đó hai vợ chồng dự định để dành cho lễ tân gia ngôi nhà sàn mà họ vừa hoàn thiện.

Một lúc sau, chị Lô Thị Luân đi chơi trở về, thấy vò rượu đã bị chồng cho bạn uống nên tỏ thái độ không bằng lòng rồi đi thẳng vào giường nằm. 30 phút sau, anh Thành đi vào đứng bên cạnh thì chị Luân nói: "Em đã nói với anh rồi, cái vò rượu cần to đó để dành, sao anh không nghe lời em".

Lô Thị Luân tại phiên toà hôm nay. Ảnh: Anh Thư.

Anh chồng đáp lại: "Mày tham lam vừa, tao mời bạn bè về uống có vò rượu mà cũng kêu ca". Dứt lời, anh này xông tới dùng tay đấm túi bụi vào mặt khiến người vợ gục xuống giường, rồi tiếp tục kéo vợ dậy xô ngã vào cột nhà.

Người chồng tiếp tục rút con dao nhọn ở vách tuyên bố "sẽ lấy mạng" khiến chị Luân hoảng hốt giằng lấy con dao. Để chồng khỏi tấn công, Luân cầm con dao cướp được khua qua lại thì dao va trúng bụng khiến anh Thành ngã xuống sàn nhà, tử vong sau đó tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Luân trình diện cơ quan điều tra. Trước tòa hôm qua, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX cho rằng trong vụ án này do vợ chồng không hoá giải được mâu thuẫn dẫn tới án mạng, trong vụ án bị hại cũng có một phần lỗi.

Vò rượu cần mà anh Thành đã thết đãi bạn khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Phương Linh.

Xét những tình tiết trong vụ án, áp dụng chính sách nhân đạo như bị cáo đang có 2 con nhỏ 6 tuổi và 11 tuổi. HĐXX đã tuyên Luân 18 tháng tù án treo, 36 tháng thử thách, đồng thời tuyên buộc Luân phải bồi thường 40 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là bố, mẹ chồng.

Anh Thư