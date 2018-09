Thú tội của nhóm cẩu tặc bắn súng điện chết 3 người

Vẻ mặt nọn choẹt, Hiếu khai do bị đuổi sát nên rút súng điện tự chế bắn khiến 3 thanh niên lao xe vào tường rào, tử vong.

3 trong số 4 tên cẩu tặc bị bắt giữ. Ảnh: Châu Thành

Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết, Hồ Văn Hiếu (20 tuổi), Hồ Thanh An (19 tuổi), Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi) và Lê Minh Hậu (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) trong đêm 15/6 và rạng sáng 16/6 đã lần lượt ra đầu thú. Đây nhóm cẩu tặc đã bắn súng điện làm 3 thanh niên truy đuổi tử vong. Trong đó, Thuận là kẻ cầm đầu băng nhóm đang dẫn công an đến những nơi tiêu thụ số chó trộm được.

Tại cơ quan điều tra, 4 nghi can mặt non choẹt khai nhận, do cần tiền tiêu xài, cách nay vài tháng, Thuận chủ mưu bàn bạc rủ đồng bọn đi trộm chó. Để "hành nghề", chúng tự chế súng bắn điện có gắn mũi tên bằng sắt nhọn được kích lên khoảng 220V, cùng với bình ắc quy, bả chó, máy kích điện mini, dây điện... Các dụng cụ được bỏ vào ba lô mà chúng luôn mang trên người giả dạng như sinh viên.

Hàng ngày, nhóm này chạy xe rảo qua những khu dân cư vùng ven, khi gặp chó thì tên ngồi sau bắn súng xung điện làm chó bất tỉnh, đồng bọn đi sau sẽ thu chó bỏ vào bao. Mỗi ngày, nhóm Thuận bắt được 5 đến 6 con chó, đi tiêu thụ trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12.

17h ngày 14/6, Thuận phân công An chạy xe Dream chở Hiếu đeo balô mang theo dụng cụ để trực tiếp bắn chó. Còn Thuận chạy xe Exciter chở Hậu với nhiệm vụ nhặt chó trộm được đồng thời sẽ cản địa nếu bị truy đuổi. Nhóm xuất phát từ nhà Hiếu ở xã Tân Hiệp (Hóc Môn) xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) để tìm "mồi".

Sau khi bắt trộm 3 con chó của người dân, những tên "cẩu tặc" định chạy về nhà Hiếu để mang đi tiêu thụ. Đến đường Nguyễn Kim Cương (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông), 4 tên bị phát hiện. Thấy các thanh niên trong xóm là Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), Nguyễn Minh Phương (18 tuổi), Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi) chạy xe Exciter truy đuổi kịp, vung hung khi định chém, Hiếu dùng súng tự chế, kích điện bắn trả. Mũi tên kích điện đi sượt mặt Bảo và trúng vào tay Phương đang ngồi giữa khiến cả 3 té ngã xuống đường tử vong.

Cả nhóm tẩu thoát về nhà Hiếu, sau đó Thuận mang 3 con chó trộm được, cân nặng khoảng 45 kg, đi tiêu thụ được hơn 2 triệu đồng. Trong đó, An được chia 450.000 đồng, Hiếu 350.000. Đến sáng 15/6, hay tin 3 thanh niên truy đuổi chết, 4 tên bỏ trốn về các huyện Bình Chánh, Gò Vấp, quận 12... Biết không thể chúng đã ra đầu thú.

Súng tự chế cùng dụng cụ mà nhóm cẩu tặc "hành nghề". Ảnh: Châu Thành

Theo trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Củ Chi, 4 nghi can này bị tạm giữ để điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Riêng hành vi trộm chó của chúng đang bị xem xét, chờ định giá tài sản.

Châu Thành