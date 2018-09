Thủ phạm bắn chết Phó trạm CSGT Suối Tre: 'Tôi bị lú lẫn'

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 22/9/2013, Ngô Văn Vinh (39 tuổi, nguyên đại úy tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đang hát karaoke với một số đồng nghiệp hát karaoke tại thị xã Long Khánh thì thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, Phó trạm CSGT Suối Tre) cùng bạn bè, trong đó có Trương Thành Chí, vào chơi tại phòng đối diện. Do đều quen biết nhau, gặp Chí, Vinh nói: “Lúc này nghe nói mày làm ăn được lắm, còn thằng anh mày thì sao”. Chí đáp lời: “Mày học chung lớp với tao, có khi nào tao nói 'ê thằng Vinh' chưa mà mày kêu anh tao bằng thằng. Mày biết anh tao bao nhiêu tuổi chưa?”. Vinh nghe vậy liền đưa ly mời Chí uống nhưng bị người này đập thẳng ly vào mặt, chảy máu mũi. Vinh quay sang nói với ông Sơn: “Tao với mày là đồng đội, mày không bênh tao mà bênh người ngoài”. Khi ông này trả lời: “Anh nó mà mày kêu bằng thằng, nó đánh mày phải rồi” thì bị Vinh đấm vào cổ. Được mọi người can ngăn, Vinh và nhóm bạn bỏ về cơ quan. Sau đó, Vinh lên phòng tập thể trên lầu hai, lấy khẩu súng K59 rồi quay xuống phòng nghỉ của ông Sơn ở tầng một đập cửa. Không gặp được trạm phó, Vinh yêu cầu anh Trương Học Lâm (người giữ xe của cơ quan) gọi cho Sơn về gấp. Anh Lâm đã nhắn tin báo sự việc và khuyên vị phó trạm không nên về đơn vị. Đến 17h cùng ngày, ông Sơn về trạm tìm Vinh dù được can ngăn. Thấy Vinh đang nằm ngửa, dựa lưng vào gối, mặt nhìn ra hướng cửa. Ông Sơn bước đến nói: “Vinh đen, mày kiếm tao? Mày ngon mày bắn tao đi”. Sau đó ông đấm 3 cái vào mặt, đầu đại úy làm chảy máu. Vinh bị đánh úp mặt xuống giường nên lấy khẩu súng ở đầu giường ra thì bị ông Sơn xông vào đánh và đè xuống để tước khẩu súng. Khi thượng úy Đoàn Thanh Phú ở giường kế bên vào can ngăn, khẩu súng trên tay Vinh (đang giằng co với anh Sơn) nổ 2 phát, trong đó một viên trúng hông Phú. Anh Phú bị thương nên bò ra ngoài. Ông Sơn và Vinh vẫn giằng co khẩu súng. Thêm 2 phát đầu đạn găm lên trần nhà. Vinh bắn 2 phát súng nữa trúng vào người ông Sơn làm nạn nhân gục xuống nền nhà. Lâm xông vào chụp tay Vinh khiến súng tiếp tục nổ thêm 2 phát nhưng không trúng ai. Khi thấy súng hết đạn, Lâm buông Vinh, chạy lại ôm ông Sơn và cùng mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Trong quá trình xô xát, Vinh cũng bị thương tật 40%, thượng úy Phú thương tật 15%. VKSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố Ngô Văn Vinh về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.