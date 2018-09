Thôn nữ bán dâm giá 200.000 đồng

Giá mỗi lần đi khách là 200.000 đồng, tuy nhiên các cô gái phải chia cho chủ chứa một nửa.

Ngày 13/2, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho hay, đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Thị Bích Ngọc (55 tuổi) về tội Chứa mại dâm.

Phan Thị Bích Ngọc tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, sau thời gian theo dõi vào một đêm 30/1 Công an huyện Thanh Chương ập vào nhà riêng của bà Ngọc ở xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương), bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các cô gái bị bắt khai họ được bà Ngọc nuôi ăn ở miễn phí ngay tại nhà để vui vẻ với khách nam có nhu cầu. Giá mỗi lần đi khách là 200.000 đồng, số tiền này các cô gái phải chia cho bà Ngọc một nửa.

Bị can Ngọc từng có một tiền án về tội Chứa mại dâm.