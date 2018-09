Thoát án tử vì được người nhà nạn nhân xin ân xá

Người yêu chia tay vì Quân bị bệnh tim, hắn đau đớn sát hại cô gái và tự tử. Quân lĩnh án tử nhưng may mắn được gia đình bị hại xin tha chết.

Lê Ngọc Quân (22 tuổi) quê ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Quân từng là sinh viên Đại học Y khoa Vinh, mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ. Chưa bao giờ rời nhà đi xa, lại mang trong mình bệnh tim bẩm sinh, nên ngày Quân nhập học, bà Nguyễn Thị Sơn (mẹ của Quân) vừa mừng vừa lo. Quân hứa sẽ chăm chỉ học hành, chăm sóc bản thân thật tốt để mẹ không phải phiền lòng. Thời gian đầu, Quân đã không phụ lòng mong mỏi của gia đình, khi luôn chú tâm dùi mài kinh sử. Rồi Quân cũng được bạn bè tin tưởng bầu làm cán bộ lớp phụ trách học tập. Sóng gió bắt đầu ập đến, khi Quân bước vào học kỳ 2. Để tiện đường đến trường, Quân và bạn cùng phòng đã chuyển tới một khu trọ khác ở phường Hưng Dũng (TP Vinh).

Suốt khoảng thời gian ở đây, Quân chơi khá thân với một bạn nữ trong khu trọ là Thái (cùng tuổi, quê ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và nảy sinh tình cảm.

Hai người nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, khi không gặp thì nhắn tin, điện thoại. Cứ thế, tình cảm của đôi trẻ lớn dần lên. Bản tính có phần nhút nhát, nên phải đắn đo rất lâu Quân mới dám ngỏ lời đúng ngày Lễ tình nhân 14/2/2011.

Quân ra chợ chọn một con gấu bông to, trang trí cẩn thận, đóng hộp, buộc nơ rất đẹp để mang đến phòng bạn gái, nói lời yêu thương và nhận được sự đồng ý của cô.

Lê Ngọc Quân ngày xử án.

Nhưng, chỉ 4 ngày sau, Quân lại bất ngờ nhận được tin nhắn của bạn gái đề nghị chia tay. Quân gặng hỏi mà Thái nhất quyết không nói rõ vì sao. Dày vò đau khổ, mấy ngày sau Quân lại tìm sang phòng trọ của người yêu. Khi qua phòng trọ đầu tiên, Quân thấy có một con dao nhọn để ở chậu bát ngoài sân liền lấy giấu vào ống tay áo.

Sau một hồi bị gặng hỏi lý do, Thái nói do Quân bị bệnh tim, nếu lấy nhau về sau này sẽ khổ nên không thể đáp lại. Trong lúc mất bình tĩnh, Quân rút con dao thủ sẵn trong người ra cắt cổ tự sát nhưng Thái ngăn cản. Sau hồi giằng co, Quân dùng dao đâm một nhát vào bụng người yêu, làm nữ sinh này ngã xuống nền nhà. Ngay lúc đó, Quân chốt cửa lại, rồi quay vào tiếp tục dùng dao cứa chằng chịt khắp cổ, mặt nạn nhân. Biết Thái đã chết, Quân dùng dao cắt cổ tay, đâm vào bụng mình để tự sát.

Hàng xóm xung quanh thấy bất thường chạy sang đạp cửa vào, chứng kiến cảnh Thái và Quân nằm giữa vũng máu. Hai người được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các bác sĩ kết luận Thái đã tử vong trước đó, còn Quân thì may mắn thoát chết.

Ngày 14/7/2011, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử và tuyên mức tử hình cho hành vi giết người của bị cáo. Lê Ngọc Quân trở thành tử tù được đưa về phòng biệt giam tại trại Nghi Kim để chờ ngày thi hành án.

Nước mắt người thân của Quân khi nghe tòa tuyên án tử hình vì hành vi giết người.

Điều Quân không ngờ được nhất là khi mình đang chuẩn bị ra pháp trường thì ở xóm Đào Nguyên, quê của hắn, gia đình bị hại và 155 người dân ở đây đã đồng loạt ký vào lá đơn gửi Chủ tịch nước xin cho Quân được sống, để làm lại cuộc đời và tạ lỗi với gia đình bị hại.

Một ngày tháng 10, Chủ tịch nước đã ký quyết định ân giảm cho Lê Ngọc Quân từ án tử hình xuống chung thân. Cầm tờ giấy tái sinh, Quân bật khóc.

