Thợ sửa khóa cầm đầu nhóm siêu đạo chích

Tùng quy tụ đàn em, chuyên mò vào các gia đình giàu có rồi trộm hàng chục chiếc xe máy.

Ngày 13/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã làm rõ Võ Hoàng Tùng (37 tuổi) cùng đồng bọn gây ra 22 vụ trộm cắp xe máy ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên... Trước đó, nghi can này cùng 5 người khác đã bị cơ quan chức năng khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 6, tại quận Long Biên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Gia đình các nạn nhân đều "kín cổng cao tường" nhưng vẫn bị kẻ gian đột nhập.

Vào cuộc, Công an quận Long Biên đã xác định được 3 trong số 6 tên tham gia trộm cắp gồm Đặng Quang Trung; Phạm Văn Tuyền và Võ Hoàng Tùng. Sau đó, 3 nghi can khác cũng bị bắt giữ.

Theo cảnh sát, Trung có 10 năm làm nghề sửa chữa khóa nên có thể vô hiệu hóa hầu hết các loại khóa. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhóm trộm thường gây án vào thời gian từ 2h đến 5h sáng.

Chúng thường chọn những gia đình có điều kiện, trộm cắp 2-3 xe máy một lần. Sau khi đột nhập vào nhà, chúng dắt trộm xe và mang theo những chiếc khóa đã bị phá...

Sau khi lấy trộm, Tùng đứng ra tiêu thụ. Nhóm trộm này chia nhau tiền bán được các loại xe máy, để chi tiêu và mua ma túy sử dụng.

Công an đang tiếp tục truy bắt đồng phạm của Tùng.

Hoàng Việt