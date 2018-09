Thợ lắp điều hoà lấy trộm gần 70 triệu đồng của nữ chủ nhà

Vài giờ đồng hồ sau khi cuỗm xấp tiền gần 70 triệu đồng của nữ chủ nhà thuê tới lắp điều hoà, Phi bị cảnh sát bắt.

Ngày 28/5, Công an phường Lê Mao, thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bàn giao nghi can Lê Ngọc Phi (22 tuổi, trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho công an thành phố Vinh điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Ngọc Phi tại công an phường Lê Mao.

Theo Công an phường Lê Mao, trước đó chiều 23/5 Lê Ngọc Phi cùng một đồng nghiệp làm nghề lắp điều hoà được gia đình chị Hồng, trú phường Lê Mao (thành phố Vinh) thuê tới lắp điều hoà tại nhà riêng.

Đang đứng đấu nối dây điện vào điều hoà, Phi thấy chị Hồng cầm xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng cất vào ngăn kéo tại bàn làm việc. Đợi lúc chị Hồng đi ra sân để sửa soạn đồ đạc thì Phi lập tức lật ngăn kéo cuỗm xấp tiền giấu vào người.

Khi hai thợ sửa điều hoà rời khỏi nhà, nữ gia chủ tá hoả khi phát hiện mất xấp tiền trị giá hơn 68 triệu đồng nên trình báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, vài giờ đồng hồ sau công an phường Lê Mao (thành phố Vinh) bắt Phi tại nhà trọ ở xã Hưng Lộc (thành phố Vinh), thu tang vật hơn 68 triệu đồng ngay trong nhà trọ.

Khai với cơ quan điều tra, Phi thừa nhận khi thấy nữ gia chủ cất xấp tiền vào ngăn kéo đã nảy sinh lòng tham.

Anh Thư