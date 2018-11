Thiếu úy công an còng tay bạn gái bị đề nghị giáng cấp

Dùng còng số tám xích bạn gái vào cửa sổ sau cuộc cãi vã, thiếu úy công an ở Hà Tĩnh bị đề nghị giáng cấp xuống thượng sĩ.

Ngày 11/11, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết vừa gửi hồ sơ đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giáng cấp từ thiếu úy xuống thượng sĩ đối với anh Đinh Văn Phúc (công an viên xã Cẩm Trung) vì vi phạm đạo đức lối sống, quy định về điều lệnh nội vụ.

5 tháng trước, tại một phòng trọ ở thành phố Hà Tĩnh, anh Phúc và bạn gái 20 tuổi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khi chị này đòi dọn đồ bỏ đi, nam công an đã dùng còng công vụ còng tay người yêu vào then cửa sổ.

Thiếu úy công an còng tay người yêu vào cửa sổ phòng trọ Video: Cô gái bị còng tay vào cửa sổ.

Sự việc được một số người dân lấy điện thoại ghi lại, gọi công an phường tới lập biên bản. Tối 5/9, mạng xã hội lan truyền video dài hai phút quay lại cảnh thiếu úy Phúc còng tay người yêu. Bị đơn vị yêu cầu viết tường trình, anh Phúc thừa nhận sự việc và chịu kỷ luật đình chỉ công tác một tháng.

Công an huyện Cẩm Xuyên xác định sự việc này không có yếu tố tội phạm nên kỷ luật cán bộ theo quy định của ngành.

"Đơn vị đã chỉ ra những cái sai cho thiếu úy Phúc, anh ấy hối lỗi và nghiêm túc thực hiện", lãnh đạo công an Cẩm Xuyên nói.

Thiếu úy Phúc công tác tại Đội xây dựng phong trào Công an huyện Cẩm Xuyên vào năm 2015. Tháng 4 vừa qua, anh được tăng cường về làm công an viên xã Cẩm Trung.