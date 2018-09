Thiếu tá công an ngồi tù vì lừa đảo

Người đàn ông 41 tuổi nhận tiền của 8 người với hơn 3,2 tỷ đồng kèm lời hứa chạy trường và xin việc ở cơ quan nhà nước.

Ngày 15/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đại Hiền (41 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Đại Hiền. Ảnh: Anh Thư.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đại Hiền mang quân hàm thiếu tá, từng công tác tại trại giam số 6 (Bộ Công an) rồi chuyển về phòng công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An trước khi ra quân. Hiền khoe quan hệ rộng nên có thể xin việc vào nhiều cơ quan nhà nước hoặc chạy vào trường thuộc ngành công an.

Từ năm 2014 đến 4/2016, Hiền đã nhận 3,2 tỷ đồng của 8 người ở Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó người nhiều nhất là 600 triệu để chạy một suất vào học.

Tại tòa, bị cáo Hiền thừa nhận hành vi phạm tội. "Không chỉ có lỗi với các bị hại, tôi còn luôn đau đáu vì đã ảnh hưởng tới thanh danh của các đồng nghiệp trong ngành công an", bị cáo nói.

HĐXX tuyên bị cáo Hiền 15 năm tù, buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã lừa đảo.