Thiếu phụ xinh đẹp quỳ trước mặt gia đình nạn nhân để xin lỗi

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Huệ quay lại phía người nhà nạn nhân đang ngồi rồi quỳ lạy xin tha thứ.

Ngày 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hồ Thị Huệ (26 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội giết người.

Hồ Thị Huệ trước vành móng ngựa. Ảnh: Anh Thư.

Theo cáo trạng, sáng 5/1/2016 Hồ Thị Huệ đứng cạnh quốc lộ 1A đón xe tải ngồi nhờ tới nhà bà Nguyễn Thị Hương (63 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) cách nhà mình không xa với mục đích trả hai triệu đồng đang nợ.

Vào tới sân, Huệ lên tiếng gọi "Chị già ơi (ý gọi tên bà Hương)” nhưng không thấy ai lên tiếng. Tiếp tục đi vào nhà, Huệ thấy cánh cửa buồng ngủ của gia chủ đóng nên dùng tay kéo sang bên trái rồi bước chân vào.

Khi bước chân thứ hai vào buồng thì Huệ bất ngờ bị bà Hương dùng chăn trùm lên đầu rồi dùng tay đánh vào trán, vai nói “Ông là ai”, đồng thời bà Hương vật lộn Huệ xuống nền nhà. Huệ trả lời “Cháu! Cháu! nhưng vẫn bị chủ nhà đè lên người, hai bên vật lộn nhau giữa nền nhà.

Một lúc sau, Huệ vật được bà Hương nằm xuống nền nhà rồi ngồi lên người dùng hai tay cầm chăn trùm lên phần đầu và phía trên người, tiếp tục dùng hai tay đè xuống mặt và cổ của nạn nhân.

Bà Hương cố vùng vẫy, cắn vào tay của Huệ, dùng chân đá vào vào người Huệ, song bị hung thủ đè khoảng 10 phút thì nằm im. Nghĩ nạn nhân chết nên Huệ bật điện, thấy một xà beng và một con dao gần đó hắn ta cầm xà beng cạy phá cửa két sắt nhằm tạo hiện trường giả có người trộm tiền trước lúc rời khỏi nhà nạn nhân.

Nghi can Huệ sau đó tới công an đầu thú. Quá trình tạm giam, nữ bị can mắc bệnh tâm thần nên phải đi bệnh viện điều trị nhiều tháng. Đến nay sức khoẻ bình thường.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận cái chết của bà Hương là do mình gây ra, không có người thứ hai liên quan. Phản bác lại lời khai của bị cáo, phía luật sư và người nhà bị hại cho rằng một số tình tiết vụ án chưa sáng tỏ như tại hiện trường có thu một đầu lọc thuốc có dính tế bào nam giới song cơ quan điều tra chưa xác định nguồn gốc; Mục đích giết người của bị cáo cũng không phù hợp với lời khai hiện trường vụ án...

Bị cáo nói lời sau cùng

Nữ bị cáo quỳ trước mặt gia đình nạn nhân để xin lỗi.

Chiều 24/10, phiên xử diễn ra khá căng thẳng với phần tranh luận. Đến cuối chiều, HĐXX cho bị cáo được nói lời sau cùng trước lúc vào nghị án. Dáng người cao to, mái tóc xõa, Hồ Thị Huệ khúm rúm, giọng chùng xuống "Bị cáo ân hận vì đã gây án. Giờ đây xin được quỳ lạy trước linh hồn của nạn nhân...". Vừa nói, nữ bị cáo quay người lại phía hàng ghế nơi các con của nạn nhân đang chít khăng tang rồi quỳ gối chấp hai tay vái. Chủ tòa phiên tòa động viên bị cáo đứng lên.

Nữ bị cáo cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được về với chồng con.

Hồ Thị Huệ lên Facebook đăng ảnh sau khi gây án.

HĐXX sau thời gian ghị án đã nhận định, đây là vụ án phức tạp, tình tiết thu mẩu đầu lọc thuốc lá tại hiện trường có dính tế bào nam giới nhưng chưa xác định được nguồn gốc; Chiếc xà beng mà Huệ khai dùng cạy phá két sắt có dính tế bào nạn nhân nhưng chưa kết luận cơ chế hình thành; Đồng thời cần xác định động cơ, mục đích gay án của bị cáo Huệ. Đây là những tình tiết cần làm rõ để vụ án thêm sáng tỏ, vì vậy HĐXX tuyên trả hồ vụ án để điều tra bổ sung.