Thiếu phụ bị cáo buộc thuê sát thủ đâm chết anh chồng

Bà Lan thừa nhận thuê nhóm Tiệp đánh dằn mặt anh chồng nhưng việc ông này chết là nằm ngoài ý định.

Hôm nay, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt bà Nguyễn Thị Lan (47 tuổi) 15 năm tù và Vi Thị Hiền (48 tuổi) 12 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 2009, sau khi ly hôn, bà Lan từ Hà Nội về chung sống không đăng ký với ông Hoàng Văn Đức (ở xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Năm 2012, bà Lan thuê Hiền tới giúp việc cho gia đình mình.

Trong quá trình chung sống, Lan có mâu thuẫn với ông Hoàng Văn Phúc (anh trai ông Đức) ở cùng thôn. Cuối năm 2014, Lan bị ông Phúc chửi mắng, xúi giục em trai đánh và không cho đứng tên trong sổ đỏ.

Lan nảy sinh ý định đánh cảnh cáo ông Phúc để trả thù và kể cho Hiền biết chuyện, rồi nhờ tìm người. Nghe vậy, Hiền nói với con gái hỏi ở quê xem có thanh niên nào nhận đâm thuê chém mướn.

Nghe con gái giới thiệu Dương Văn Tiệp (23 tuổi) nên Hiền nói với Lan đã tìm được người. Trưa 25/1/2015, Lan và ông Đức xảy ra cãi nhau và thiếu phụ này cho rằng nguyên nhân từ ông Phúc nên quyết định thuê người dằn mặt anh chồng.

Nhận được đề nghị của Lan, bà Hiền đã liên lạc với Tiệp và hai bên thống nhất giá 10 triệu đồng. Tiệp nói sẽ rủ thêm một người nữa và yêu cầu đưa trước 5 triệu đồng cùng ảnh của ông Phúc để nhận dạng.

Bị cáo Lan tại phiên tòa sơ thẩm.

7h sáng 26/1/2015, Tiệp đòi gặp Lan nhưng thiếu phụ này từ chối và dặn thanh niên này vờ thuê ôtô của ông Phúc để điều đi nơi khác mới ra tay để tránh bị lộ. Sau đó, Tiệp cùng với Triệu Văn Quân đến quán nhà ông Phúc uống nước, lấy cớ thuê ôtô đi về huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) với giá 500.000 đồng.

Khi đến xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Tiệp và Quân dùng dao đâm ông Phúc nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tiệp báo cho Hiền biết, nói “hơi nặng tay” và đòi thêm 3 triệu đồng, tổng cộng 13 triệu tiền công. Hiền cầm thêm 8 triệu đồng do Lan đưa rồi về Bắc Giang giao cho Tiệp.

Theo cáo buộc, để đánh lạc hướng, bà Lan dùng sim điện thoại của Hiền nhắn tin với nội dung nếu muốn biết vì sao ông Phúc chết hãy hỏi vợ nạn nhân. Sau đó, chiếc sim này được Lan vứt đi. Tuy nhiên, hành vi của Lan và Hiền bị công an tỉnh Bắc Giang lật tẩy. Riêng Tiệp và Quân vẫn bỏ trốn.

Trong phiên thẩm vấn ngày 24/7, Lan và Hiền thừa nhận việc thuê người đánh cảnh cáo ông Phúc song kêu oan không thuê giết nạn nhân.

Luật sư bào chữa nêu việc Lan và Hiền thuê Tiệp đánh cảnh cáo là có căn cứ. Khi đặt vấn đề thuê đánh nạn nhân, các bên đã có nội dung trao đổi: đánh chết người thì 200 triệu, gây thương tích là 10 triệu đồng. Thực tế, các bên đã thống nhất là 10 triệu đồng. Luật sư cũng cho rằng nói ông Phúc chết do Tiệp và Quân gây nên là chưa có cơ sở vì hai nghi can này đang bỏ trốn. Mặt khác, cũng chưa thể khẳng định việc hai nghi can trên đã thực hiện "hợp đồng" đánh dằn mặt ông Phúc giúp Lan hay không. "Việc quy kết các bị cáo phạm tội Giết người là vi phạm nguyên tắc suy đoán người vô tội, có thể dẫn đến oan sai", luật sư nói.

Tuy nhiên, tòa sơ thẩm nhận định các bị cáo đã thừa nhận thuê người đánh dằn mặt song hậu quả ông Phúc tử vong nên cả Lan và Hiền phải chịu trách nhiệm về hành vi giết người.

Trước án phạt và tội danh trên, bà Lan và Hiền cho biết sẽ kháng cáo để mong được cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh và làm rõ vụ án.

Việt Dũng