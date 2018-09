Thiếu nữ 15 tuổi bị ép bán dâm vì thiếu tiền trọ

Thiếu tiền trọ, Bình bị chủ nhà nghỉ cưỡng ép bán dâm cho khách và bị quản thúc rất chặt chẽ.

Đã 3 tháng kể từ ngày nạn nhân Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1998, ở Quốc Oai, Hà Nội) được giải thoát khỏi nhà nghỉ Minh Phương (Đông Yên, Quốc Oai) nhưng vụ việc vẫn chưa được khởi tố, điều tra làm rõ. Mới đây, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an, đề nghị được xem xét.

Trong lá đơn tố cáo đẫm nước mắt, Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1998, ở Quốc Oai, Hà Nội) cho biết sau khi đi chơi Noel đêm 24/12/2013 với bạn ở Hà Nội, Bình đi xe bus về trước và chơi tha thẩn ở Xuân Mai. Vì quá muộn nên cô không muốn về nhà và đến nhà nghỉ Minh Phương. “Lúc đó khoảng 22h, em thuê phòng nghỉ và được thanh niên tên Hào đưa vào phòng, thu của em 150.000 đồng tiền phòng ngày hôm đó. Em ở lại đây thêm 2 hôm nữa để xin việc làm. Do em không còn đủ tiền nên một người bạn hứa là sẽ cho tiền trả tiền phòng những ngày này. Tuy nhiên, sau đó em không liên lạc được với bạn nên không vay được tiền. Ông chủ nhà nghỉ bảo rằng cứ ở đây dọn dẹp phòng rồi ông ta không lấy tiền phòng. Vì rơi vào thế bất đắc dĩ, tiền hết, không có việc làm nên em đồng ý”, Bình nhớ lại.

Sau đó, Bình bắt đầu làm việc dọn dẹp trong nhà nghỉ. “Đến ngày 1/1, ông Nghĩa, chủ nhà nghỉ, bắt em tiếp khách. Ban đầu em cự tuyệt không đồng ý nhưng ông ta dọa nạt em và nói rằng mỗi lần tiếp khách sẽ cho 100.000 đồng. Tuổi nhỏ, thân cô thế cô, không tiền bạc nên em quyết định nhắm mắt trao thân cho khách hàng. Từ đó cho đến ngày 24/1, em phải tiếp khách tới 14 lần”.

Phải chấp nhận bán dâm, không được đi ra ngoài, đi đâu cũng bị bảo kê đi theo giám sát khiến Bình hoang mang cực độ. Sợ hãi cộng với xấu hổ nên cô cũng không dám báo cho gia đình biết. “Vào ngày 22/1, ông Nghĩa bắt tiếp khách, em có kể cho khách sự việc bị ông ta ép buộc. Người khách đã cho em số điện thoại của công an Hà Nội và bảo em gọi điện nhờ công an giải cứu.

Bình quyết tâm đòi lại công lý cho mình sau chuỗi ngày bị giam cầm và ép buộc bán dâm.

Sáng ngày 24/1 em gọi điện, khoảng 12h cùng ngày, công an ở Đội 12, Phòng Cảnh sát Hình sự công an Hà Nội đến giải cứu em. Cùng đi với em có bà Phượng (bà chủ) và anh bảo kê về Phòng Hình sự Công an Hà Nội để lấy lời khai. Trước khi đi, ông Nghĩa có dúi cho em 2 triệu đồng nói là cầm tiền để chi phí đi lại”, Bình kể.

Sau khi được giải cứu khỏi “động quỷ”, cô gái bị sốc nặng về mặt tinh thần, suốt ngày lủi thủi trong nhà hay đi học thêm chứ ít giao du hay trò chuyện với ai.

Khi được hỏi chuyện, Bình vẫn rụt rè, lo ngại trước người lạ: “Đó là khoảng thời gian khốn khổ nhất của đời em, em không biết làm cách gì để trốn chạy khỏi đó, cho dù nhà nghỉ sát mặt đường quốc lộ. Em bị giám sát bởi bảo kê, bị ông chủ ép bán dâm, ghi nợ rồi bị người bảo kê của khách sạn tên là Hào ép quan hệ tình dục 2 lần. Mỗi lần em lên bán dâm là một lần nước mắt nhục nhã lại nuốt vào trong. Khách phàn nàn em không tiếp khách “tận tình” thì ông, bà chủ lại chửi em như tát nước vào mặt”.

Ông Quân, cha của Bình, buồn bã cho biết: “Công an Hà Nội đã mời cha con tôi xuống làm việc nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy có ai bị xử lý gì cả. Chúng tôi là nông dân nghèo, tôi mù chữ, lại đi làm thuê suốt ngày, chỉ biết trông mong cơ quan luật pháp giải oan. Chứ chủ nhà nghỉ Minh Phương cứ nghĩ là gia đình tôi tống tiền họ, rồi láng giềng đồn đại này nọ. Cháu còn nhỏ tuổi, mong cơ quan luật pháp rửa oan cho cháu”.

Ông Quân cho biết thêm, sau khi con gái ông được giải cứu, Công an xã Đông Xuân có gọi bố con ông lên UBND xã để làm việc. Ông Nghĩa cho ông 20 triệu đồng nói là bồi thường, nhưng ông không nhận.

Ông nói: “Lúc đó tôi đang đi làm, nhận được điện thoại của công an xã nói là ông chủ nhà nghỉ muốn gặp. Khi tôi đến nơi thấy có vài công an xã và một người lạ cho biết là chủ nhà nghỉ. Ông chủ nói đưa cho tôi 20 triệu đồng, nhưng tôi không nhận vì tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi từ chối không nhận, thế mà ông chủ nhà nghỉ nói rằng “định tống tiền sao?”.

Bình cho biết, khi làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, cô được một cán bộ công an ở Đội 12 “hướng dẫn” viết đơn trình bày là “không có sự việc tôi bị cưỡng ép bán dâm tại nhà nghỉ Minh Phương” và đã ký vào đơn.

Bình khẳng định: “Lúc đó do không hiểu biết pháp luật, phần vì sợ bố mẹ biết chuyện nên em đã viết như vậy. Sau khi nghĩ lại thì em thấy việc ông Nghĩa ép em bán dâm như vậy là vi phạm pháp luật nên em đã viết đơn tố cáo sự thật này đến cơ quan chức năng và báo chí. Em đã có thêm bằng chứng là những người từng mua dâm em đã nhận với em là từng mua dâm em tại nhà nghỉ Minh Phương. Tài liệu này em đã nộp cho cơ quan điều tra. Em mong là cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ việc của em, nếu không thì tương lai của em không biết sẽ ra sao”.

So với những cô gái cùng độ tuổi thì Bình to cao, phổng phao, xinh đẹp như một thiếu nữ thực thụ. Những biến cố của gia đình khiến cuộc sống của Bình chao đảo và đi theo một hướng khác. Cha mẹ ly dị, hai đứa em ở với mẹ, Bình là con gái đầu ở với cha. Người cha mù chữ, làm nghề tự do nay đây, mai đó khiến ông không biết con gái mình đi học hay làm gì. Con gái bỏ học, xin đi làm ông cũng đồng ý. Căn nhà nhỏ của thiếu nữ còn dán nhiều giấy khen học sinh tiên tiến từ thời cấp 1.

Theo một người láng giềng cho biết, gia đình Bình từ Lương Sơn, Hòa Bình chuyển về sinh sống ở xã Đông Châu. Cách đây hơn một năm, cha mẹ Bình ly dị khiến Bình chán nản bỏ học, tâm lý bất ổn. “Nó là con bé xinh xắn, ngoan hiền và học giỏi. Cả xóm ai cũng quý nó, nhưng từ khi cha mẹ bỏ nhau, hai cha con ở với nhau thì cuộc sống cháu thay đổi. Cháu chán học, hay đi chơi với anh chị trên tuổi. Cha nó thì đi làm xây dựng suốt ngày cũng khó mà quản lý được con cái, nên cháu bỏ học, đi chơi cũng đúng thôi”, một người láng giềng cho biết.

Từ ngày chuyện của Bình vỡ lở, làng xóm nhiều người biết và sẻ chia với gia đình. Ông Quân thì buồn bã, chán nản: “Tôi chỉ mong cơ quan công an đưa ra kết luận, sự việc kéo dài quá rồi tôi mệt mỏi lắm, mà tôi còn phải đi làm ăn kiếm cơm nuôi cháu, chứ có phải lúc nào cũng rảnh đâu mà đưa cháu xuống Hà Nội làm việc với công an. Bây giờ sự việc trắng đen chưa rõ ràng thì thiên hạ đồn đại là gia đình chúng tôi dùng con gái để tống tiền, rồi con gái tôi tự nguyện đi bán dâm. Như vậy thì oan ức cho cháu quá”.

Một tuổi thơ dữ dội trong nghèo khó và mất mát tình cảm cha mẹ, rồi lại bị chấn động sau sự việc bị ép bán dâm cả tháng trời khiến Bình luôn e dè, cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ nhưng Bình vẫn giữ quyết tâm đi tìm công lý cho mình và buộc kẻ cưỡng ép mình phải trả giá trước pháp luật.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi