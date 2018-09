Thiệt mạng vì đòi 'yêu' vợ trẻ hơn 21 tuổi

Sau chầu nhậu, anh Chiến đòi 'yêu' nhưng bị vợ từ chối. Hai bên lời qua tiếng lại và án mạng đã xảy ra.

Ngày 25/10, TAND tỉnh Hậu Giang xử phúc thẩm đã tăng án từ 5 năm 6 tháng lên 6 năm tù đối với Ngô Thị Phúc (23 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp) về tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung tăng nặng là “dẫn đến chết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Phúc sinh ra trong một gia đình nông dân. Đến tuổi cập kê, cô nảy sinh tình cảm rồi sống chung như vợ chồng với người đàn ông lớn hơn 21 tuổi là ông Nguyễn ở quận Cái Răng, Cần Thơ. Được khoảng vài tháng, từ sau Tết năm 2010, vợ chồng Phúc chuyển về nhà cha mẹ ruột ở Hậu Giang sinh sống. Trung tuần tháng 3/2010, sau chầu nhậu cùng người thân, ông Nguyễn đòi "yêu" nhưng cô vợ trẻ một mực từ chối. Hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.

Bị đánh đau, Phúc nhào đến bóp cổ rồi đánh liên tục vào đầu chồng. Ông Nguyễn giữ tay vợ, bảo "em khỏi đánh, để anh tự đánh mình" rồi đập đầu vào thành giường. Sau đó, Phúc định lấy túi xách bỏ đi thì ông Nguyễn ôm chân, năn nỉ ở lại.

Ít phút sau, ông Nguyễn bỏ ra võng thều thào nói với cha vợ "Con nhức đầu, muốn ói quá cha ơi" rồi ngã vật xuống nền gạch, người co giật. Nạn nhân được đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu nhưng đến hôm sau thì tử vong. Phúc bị công an huyện bắt.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân có 11 vết thương, đa phần đều tụ máu, tập trung chủ yếu ở vùng đầu, mặt, cổ. Cơ quan pháp y kết luận nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Sau khi Công an huyện Phụng Hiệp có kết luận điều tra, nhiều người cho rằng cô thôn nữ chân yếu tay mềm, chẳng biết võ vẽ, không hung khí, sao có thể đánh chồng đến chấn thương sọ não. Trong khi đó, bị can khai là chồng "tự hành xác" bằng cách liên tục đập đầu vào thành giường. Vì thế cần phải điều tra lại.

Đầu tháng 3/2012, Công an huyện Phụng Hiệp ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung. Ba tuần sau, Viện pháp y Quốc gia có kết luận: "Nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng, chấn thương này do vết thương gây tụ máu dưới da đầu vùng thái dương phải gây nên". Cùng với đó, cảnh sát có hàng loạt cuộc gặp lại nhân chứng, lấy lại lời khai của thủ phạm. Trong tất cả cuộc hỏi cung, thủ phạm khai trùng khớp diễn biến vụ án và thừa nhận hành vi đánh chồng.

Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp đã tuyên phạt Phúc 5 năm 6 tháng tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại 61,5 triệu đồng. Sau phiên tòa người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt và tăng mức bồi thường.

Sao Mai