Thi thể nam công nhân chết bất thường trên cây

Thi thể anh Dũ được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây tràm nhỏ, trong khi chân vẫn chạm đất.

Chiều 7/2, sau khi phát hiện nam công nhân chết trong tư thế treo cổ tại khu công nghiệp dệt may Bình An, thị xã Dĩ An (Bình Dương) cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân được xác định là anh Dũ (19 tuổi, quê ở Bình Thuận), làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp.

Hiện trường nơi phát hiện xác nam công nhân. Ảnh: Nguyệt Triều.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, bảo vệ của một công ty đi ngang qua bãi đất trống trong khu công nghiệp dệt may Bình An thì phát hiện xác nam công nhân bị treo cổ trên cây tràm, chân vẫn còn chạm đất. Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An có mặt để phong tỏa hiện trường phục vụ cho công tác khám nghiệm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ một ống sắt bị cong, giống cán cây lau nhà. Một số người quen với nạn nhân cho biết, sau khi lĩnh lương, nạn nhân đã đi chơi game.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyệt Triều