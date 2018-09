Thầy cô sốc trước tội ác của nam sinh chặt xác phi tang

Thầy cô đã rất 'sốc' khi biết cậu học trò ngoan ngoãn thường ngày lại có hành vi man rợ đến vậy.

Sáng 26/5, thông tin nam sinh Trần Nhật Duy (20 tuổi) bị bắt vì hành vi giết người chặt xác phi tang khiến ngôi trường đại học thuộc hạng sang tại Sài Gòn chấn động. Bởi thầy cô và các bạn cùng lớp hay ở khu trọ của Duy đều cho rằng cậu vốn là người rất hiền lành, trầm tính và nhã nhặn.

Ông Phạm Quốc Lộc - Trưởng khoa Ngôn ngữ Văn hóa trường ĐH Hoa Sen nơi Duy theo học cho biết cậu là sinh viên năm nhất ngành tiếng Anh. Nam sinh này nhập học từ tháng 9/2013. Ông cho biết nhiều giáo viên và sinh viên từng tiếp xúc với Duy đều sốc trước thông tin cậu này giết người vì thường ngày Duy rất hiền, không có biểu hiện mang tính chất côn đồ hay ngỗ nghịch.

"Duy rất ngoan và là sinh viên có học lực khá trong trường. Còn ở lớp em ấy được bạn bè đánh giá là một người hòa đồng, gần gũi với bạn bè.", ông Lộc nói và cho biết ông thấy Duy có cách cư xử rất nhã nhặn, đúng mực và có phần chín chắn so với tuổi.

Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kiến Tường.

Còn cô Bình An - giáo viên chủ nhiệm của Duy không giấu được nỗi buồn trên gương mặt có phần sửng sốt khi nhắc đến việc học trò của mình vừa gây ra vụ án chấn động. Qua một học kỳ sinh hoạt và tham gia dạy lớp Duy, cô An cho rằng nam sinh rất hiền và là một trong những sinh viên có học lực tốt nhất lớp, đặc biệt là môn tiếng Anh. Cậu rất chăm chỉ và không hề có biểu hiện khác lạ trong những ngày trước đó.

"Trong lớp Duy còn khá hoạt bát khi tham gia rất nhiều hoạt động của lớp, của khoa. Có thể là trong một phút nông nổi Duy đã không suy nghĩ được chín chắn", cô An nhận định.

"Cậu ấy không làm mất lòng ai. Chúng tôi không hề nghe thấy chuyện cãi vã, gây gổ giữa Duy và bạn của mình trước khi vụ án mạng xảy ra", một người ở cùng nhà trọ với Duy cho biết thêm.

Liên quan đến vụ án, cùng ngày, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã hoàn tất hồ sơ bàn giao 2 nghi can Trần Nhật Duy và bạn gái Đặng Gia Linh (22 tuổi) để điều tra các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Không tố giác tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan điều tra cũng đã tìm được những phần thi thể của nạn nhân từ lời khai của Duy. Tuy nhiên một phần tay được cậu sinh viên khai vứt ở bến phà vẫn chưa tìm thấy.

Lúc bị bắt, các trinh sát hình sự cho biết, Duy rất hoảng sợ. Nam sinh run rẩy khai nhận đã bị Thanh (30 tuổi, cùng quê Tiền Giang) ép quan hệ tình dục từ năm 2011, khi đang học lớp 11. Duy nhiều lần chối từ nhưng bị người này uy hiếp đánh đập nếu không duy trì mối quan hệ đồng tính. Có lần thấy Duy trốn tránh, Thanh mang theo hung khí đến tận nhà đe doạ giết cả nhà nếu không theo ý hắn. Hoảng loạn, cậu này cũng từng trình báo chính quyền nhưng cũng không cữu vãn được gì.

Tháng 9/2013, Duy đỗ đại học Hoa Sen nên khăn gói lên TP HCM thuê phòng trọ để đi học. Tuy nhiên, Thanh cũng dọn đến đây để hàng ngày đi bán hàng lưu niệm. Nhiều lần biết Duy lén lút gặp bạn gái, người này lại đánh đập buộc cậu sinh viên nghỉ học đi bán hàng với mình. Chịu đựng suốt thời gian dài, Duy khai rằng đã âm thầm lên kế hoạch để tự "giải thoát".

Một ngày giữa tháng 5, Duy bỏ một ít kali – xyanua vào tô mì cho Thanh ăn nhưng anh này chỉ bị ói mửa. Đến tối 19/5, khi Thanh nhờ lấy thuốc uống, Duy đã cho chất độc vào hai viên thuốc con nhộng. Vài giờ sau, phát hiện anh này đã tắt thở, Duy lấy 2 triệu đồng và xe máy, điện thoại của nạn nhân mang bán. Đưa tiền hết cho bạn gái, nam sinh chỉ giữ lại một ít tiền mua cưa máy, cưa tay, kéo, túi xách... để lên kế hoạch che giấu tội ác.

Duy gọi điện kể hết sự tình cho bạn gái. Linh hoảng sợ nhưng sau đó vẫn đồng ý giúp người yêu dọn dẹp phòng, xịt dầu thơm để xoá mùi tử khí. Hôm 21/5, Duy cưa nạn nhân cho vào ba lô, đem đến bến phà Mỹ Lợi vứt xuống sông. Ngày hôm sau, Duy tiếp tục cưa đầu, những chi còn lại và bỏ vào túi du lịch mang lên huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) phi tang.

Còn Linh, khai về hành vi che giấu của mình, cô cho hay biết chuyện Duy bị ép quan hệ đồng tính nhưng không có cách nào giúp người yêu. Hôm nghe Duy báo việc đã giết Thanh, cô rất sợ nhưng lại sợ bạn trai phải đi tù nhiều hơn nên cố giúp che giấu tội ác.

Linh vì sợ Duy đi tù nên đã giúp sức xoá dấu vết. Ảnh: Kiến Tường.

Trước đó, đêm 23/5, chỉ ít phút sau khi nhận được tin báo có án mạng tại tầng 4 căn nhà 6 lầu trên đường Quang Trung, Công an quận Gò Vấp đã có mặt. Trước mắt các cán bộ điều tra là phần thi thể một người đàn ông không còn nguyên vẹn trong trong nhà vệ sinh. Cạnh đó, 2 chiếc cưa máy và cưa tay còn vấy máu. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Thanh.

Trong đêm, tổ điều tra Công an quận Gò Vấp đã tìm đến nhà Duy ở Gò Công (tỉnh Tiền Giang) nhưng anh ta không có ở đây. Xác minh các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, cảnh sát phát hiện rạng sáng 22/5 Duy có đến thuê phòng trọ nhưng chỉ ở vài giờ rồi bỏ đi ngay, cũng không về nhà. Lúc này, một hướng điều tra khác nhận được nguồn tin cho hay Duy cùng bạn gái Đặng Gia Linh đang ở TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và định về nhà thăm bà ngoại ốm nặng.

Ngày 24/5, thấy Duy chở Linh bằng xe máy qua bến phà Mỹ Lợi (nối Long An và Tiền Giang), các trinh sát quyết định giăng bắt ở phía bờ Tiền Giang. Khi đôi nam nữ vừa xuống phà, cảnh sát đã ập vào khống chế. Bị bắt bất ngờ, đôi tình nhân sửng sốt, mặt tái nhợt. Từ lúc phát hiện xác không đầu đến lúc bắt được thủ phạm là 12 tiếng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra làm rõ lời khai của 2 nghi can này.

Nguyễn Loan - Kiến Tường

* Tên nạn nhân được thay đổi.