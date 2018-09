Thầy bói bị khách đâm chết vì đòi giá cao

Do đòi giá 200 triệu đồng cho việc xây mộ, Tuấn Anh và khách hàng xảy ra cãi cọ, dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Tự mày mò học bói toán qua sách vở, Lê Tuấn Anh (sinh năm 1975, ngụ đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) tự nhận là biết xem phong thủy và nhận xây mộ cho ông nội của Hoàng Thị Kim Vân (sinh năm 1972, quê Nam Định, ngụ đường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với giá 200 triệu đồng. Sau khi hoàn thành công trình, hai bên mâu thuẫn về giá cả dẫn đến hậu quả chết người.

Khoảng 9h15 ngày 5/12, Tuấn Anh gặp khách hàng tại một quán nước trên đường Khương Trung (quận Thanh Xuân) để thỏa thuận lại giá cả xây mộ. Bà chủ quán nước cho biết, hai người gặp nhau được một lúc thì xảy ra cự cãi, người phụ nữ đứng dậy đi ra ngoài. Không giấu nổi bực tức, chị này vừa đi vừa nói với mọi người xung quanh: “Phải trả công tiền xây một ngôi mộ giá 200 triệu đồng là quá cao, quá vô lý”.

Vừa la lối vừa đi được một đoạn đường, chị này ghé vào một cửa hiệu cầm đồ. Tại đây người đàn bà gặp một thanh niên tên Đặng Trung Hòa (sinh năm 1994, quê xã La Sơn, huyện Bình Lục, Hà Nam).

Do quen biết, Vân nhờ thanh niên này cùng mình quay lại quán nước nói chuyện tiếp với Tuấn Anh, không quên dặn Hòa mang theo hung khí. Có thêm đồng minh, Vân tỏ ra mạnh miệng, nhất quyết không chịu trả tiền. Cuộc đôi co ngày càng quyết liệt. Trong lúc nóng nảy, thầy bói cầm cốc nước đang uống hắt thẳng vào mặt khách hàng.

Sau khi cãi nhau tại quán nước, Hòa lạnh lùng rút dao đâm anh Tuấn Anh nhát chí mạng.

Người thanh niên đi cùng không nói không rằng liền rút dao nhọn trong người đâm một nhát vào mạng sườn Tuấn Anh. Bị đòn hiểm bất ngờ, nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, được một đoạn thì ngã ra đường. Sát nhân đuổi theo, đâm tiếp một nhát chí mạng vào ngực làm nạn nhân gục ngã hoàn toàn.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong sau đó ít lâu do vết thương quá nặng. Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Trọng án số 1 PC45 Công an TP Hà Nội xuống hiện trường điều tra. Biết không thể trốn thoát, Hòa và Vân đã đến đầu thú công an ngay trong buổi tối hôm gây án.

Tổ trưởng tổ dân phố 26, nơi gia đình nạn nhân sinh sống cho biết, Tuấn Anh là con trai thứ hai trong gia đình có học ở Hà Nội. Bố là giáo viên, mẹ công tác trong lĩnh vực y tế. Hai cụ tuổi đã cao, nay đã về hưu.

Trước đây, nạn nhân học một trường cao đẳng về xây dựng ở Hà Nội. Sau khi ra trường, anh này đi làm công trình xây dựng với anh trai ở tỉnh Nam Định, ít khi có mặt ở nhà. Hàng xóm đánh giá nạn nhân là người khá hiền lành. Nạn nhân biết xem tử vi, phong thủy, tuy nhiên không coi đó là nghề, chỉ xem cho những ai tự tìm đến.

Ông Lê Anh Đức (sinh năm 1945, bố nạn nhân) cho biết con trai mình quen biết chị Vân đã lâu. Trước đây mấy lần chị này đến nhà ông gặp con trai bàn bạc công chuyện. “Con cái bàn chuyện làm ăn, tôi cũng không để ý cụ thể là chuyện gì”, ông bố nói.

Giờ đây khi vụ án xảy ra, ông mới suy đoán có thể hai người bàn nhau chuyện xem “phong thủy” và xây mộ. Tuy nhiên, trong câu chuyện, ông bố luôn khẳng định con trai không làm nghề bói toán như mọi người đồn đại. “Nó chỉ xem vui cho bạn bè, không lấy tiền nong”, lời ông bố.

Chủ mưu và kẻ gây án trong vụ sát hại “thầy bói”.

Theo người cha, ngay từ hồi còn là học sinh, Tuấn Anh đã đam mê bói toán, thường ngấu nghiến đọc những cuốn sách viết về tử vi. Những kiến thức về phong thủy được tự học qua sách vở. Sau khi học xong cao đẳng, một thời gian Tuấn Anh từng tìm đến những người giỏi về tử vi, phong thủy để học hỏi.

Còn Vân là người chuộng phong thủy, bói toán. Vợ chồng Vân có 3 người con gái nên chồng chán nản, bỏ đi lấy người khác. Vân sống ở đường Khương Trung trong căn nhà 2 tầng. Tầng 1 cho thuê làm tiệm ảnh cưới, gia đình sống trên tầng 2. Theo hàng xóm, Vân không có nghề nghiệp ổn định, sáng nào cũng đi chợ rồi về nhà cơm nước cho con cái.

Biết Tuấn Anh có tài xem phong thủy, Vân nhờ anh này chọn vị trí đất xây mộ cho ông nội ở dưới quê Nam Định. Nghe Tuấn Anh phán, gia đình Vân phải xây lại mộ cho ông nội, nếu không việc làm ăn sẽ khó khăn.

Tuấn Anh đồng thời trực tiếp nhận trách nhiệm xây lại phần mộ với tổng kinh phí theo thỏa thuận ban đầu là 200 triệu đồng. Mặc dù biết thầy bói lấy giá cao nhưng ban đầu Vân không kỳ kèo. Khi mộ xây xong, Vân không hài lòng, đòi giảm chi phí. “Vân cho rằng mộ xây không đúng với thiết kế và ý tưởng ban đầu nên không đồng ý trả đủ tiền”, một hàng xóm kể lại.

Mộ xây xong đã lâu nhưng hai bên chưa thống nhất được giá cả, hai bên xảy ra cãi vã. Sau nhiều lần hẹn gặp nhưng mâu thuẫn không được giải quyết, đến cuộc gặp sáng 5/12 thì án mạng xảy ra. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự Đặng Trung Hòa về hành vi giết người, Hoàng Thị Kim Vân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Pháp Luật Việt Nam