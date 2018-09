Thanh niên nghịch dại, cầm súng tự chế bắn xuyên thận người đi đường

Nghĩ súng tự chế không có khả năng sát thương, Trọng (Thanh Hóa) bóp cò khiến thanh niên đi xe máy ngã gục.

Ngày 25/9, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Trịnh Đình Trọng (27 tuổi, ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hoá) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Công an lấy lời khai nghi can nổ súng.

Nhà chức trách xác định trưa ba ngày trước, Trọng cùng hai thanh niên trong làng mang khẩu súng hơi loại 12 kg đi bắn chim. Vì không có chim nên cả ba ra về, đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Nhân Mỹ, họ gặp anh Trịnh Xuân Tiến (19 tuổi) đi xe máy chở anh Nguyễn Anh Dũng (21 tuổi) ngồi sau di chuyển về hướng quốc lộ 45.

Trọng khai, ở khoảng cách hơn 10 m, nghĩ súng hơi tự chế không có tính sát thương cho người nên anh ta giương súng về phía xe máy của anh Tiến bóp cò. Viên đạn bay găm vào lưng trái anh Dũng khiến người này bị thương, gục xuống đường.

Cùng ngày, Trọng đến công an đầu thú và giao nộp một khẩu súng hơi tự chế và 70 viên đạn chì.

Bác sĩ Trương Thanh Tùng, Phó trưởng Khoa tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết bệnh nhân Dũng nhập viện trong tình trạng tỉnh táo song có một vết thương chảy dịch do một viên đạn xuyên ổ bụng, gây rách tĩnh mạch thận và đi qua tụy. Sau ca phẫu thuật phức tạp, sức khỏe bệnh nhân có tiến triển tốt.