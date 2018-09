Thanh niên khoả thân gần thi thể cụ bà 82 tuổi

Phát hiện mẹ nằm chết trên sàn nhà tắm, cô con gái chưa kịp truy hô thì thấy nam thanh niên cùng xóm nằm ngủ khỏa thân gần đó.

Ngày 5/6, VKSND tỉnh Kiên Giang phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Liệt Em (28 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) để điều tra hành vi Hiếp dâm. Nạn nhân là cụ bà 82 tuổi ở khu vực 4, thị trấn Giồng Riềng.

Theo điều tra, chiều 1/6 con gái cụ bà phát hiện mẹ chết trên sàn nhà tắm, không mặc quần. Chị này chưa kịp tri hô thì thấy Liệt Em không mảnh vải che thân, nằm ngủ ở gác gỗ gần đó với dấu hiệu say rượu. Thanh niên này sau đó bị gia chủ cùng người thân đè trói giao công an.

Khám nghiệm thi thể nạn nhân nhà chức trách phát hiện cụ bà bị xâm hại tình dục. Xung quanh hiện trường có quần ngắn với quần lót của Em.

Bước đầu nghi can khai do quá say rượu nên không làm chủ bản thân, dẫn đến hành vi đồi bại. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định nguyên nhân bà cụ thiệt mạng để có hướng xử lý tiếp theo quy định.

"Người nhà khai cụ bà có tiền sử bệnh tim. Cần làm rõ nạn nhân chết do tác động khi bị hiếp dâm hay bị nghi can sát hại", cơ quan công tố nêu quan điểm.

Ái Nam