Thanh niên giết người yêu ở Sài Gòn rồi phân xác khắp các tỉnh

Ghen tuông, Hiếu giết người yêu ở phòng trọ quận Gò Vấp rồi phân xác cho vào vali mang đi bỏ ở các tỉnh, đến Tây Ninh thì bị phát hiện.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Sơn Hòa

Ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tạm giữ Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Yến (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM).

Làm việc với cơ quan công an, Hiếu bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Nam thanh niên này thuê căn nhà trong hẻm 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp để sinh sống. Vài năm nay, anh ta quen biết rồi yêu chị Yến.

Thời gian gần đây, giữa chị Yến và Hiếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên hay cãi nhau. Ngày 31/5, cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hiếu sát hại người yêu tại phòng trọ. Để tránh bị phát hiện, hắn phân xác nạn nhân, bỏ vào vali rồi đem đi phi tang ở nhiều tỉnh.

Sáng 4/6, Hiếu mang những phần thi thể cuối cùng của nạn nhân đi phi tang ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh thì bị công an sở tại bắt giữ. Công an Tây Ninh sau đó phối hợp cùng công an TP HCM làm rõ vụ việc.

Cảnh sát làm việc với một số người sống gần căn nhà để lấy lời khai. Ảnh: Sơn Hòa

Đến chiều nay, cảnh sát phong tỏa căn phòng trọ của Hiếu ở Gò Vấp, tìm thấy nhiều vết máu và một số tang vật. Cơ quan điều tra cũng di lý Hiếu về TP HCM, thu gom các phần thi thể của nạn nhân.

Xuân Ẩn