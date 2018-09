Thành kẻ sát nhân khi trả thù cho anh trai

Phát hiện người chém anh trai gây thương tích đang chơi game, Được cầm dao đâm đối thủ thủng tim.

Được đòi "nợ máu" cho anh trai khiến 1 người chết. Ảnh: Nguyệt Triều

Chiều 12/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Được (16 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi giết người.

Vài giờ trước, thiếu niên này thấy anh Hồ Thanh Tú (24 tuổi) đang chơi game ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Nghĩ anh Tú từng đánh gây thương tích cho anh của mình hơn một tuần trước, Được chạy đến cửa hàng bách hóa gần đó mua dao và quay vào tiệm đâm nạn nhân 3 nhát.

Thấy anh Tú gục xuống sàn gạch, Được quăng dao vào sọt rác và bỏ trốn nhưng không thoát. Nạn nhân chết vì thủng tim.

Nguyệt Triều