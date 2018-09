Tên cướp tuổi teen giật điện thoại và cưỡng bức thiếu nữ

Lê Đình Truyền (18 tuổi) cướp điện thoại của nạn nhân và quay phim lại sự việc, sau đó vào miền Nam lẩn trốn.

Ngày 15/5, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam Lê Đình Truyền (18 tuổi, trú xã Liên Minh) về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Nghi can Truyền. Ảnh: Hùng Lê.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h ngày 26/2, chị Nguyễn (21 tuổi) điều khiển xe máy chạy trên đường liên xã, khi đến đoạn đường vắng qua xã Liên Minh (huyện Đức Thọ) thì bị Truyền đi xe máy áp sát, đánh mạnh vào gáy khiến ngã xuống.

Nhà chức trách cáo buộc, Truyền đã cướp điện thoại của chị Nguyễn, sau đó khống chế, kéo chị này vào một ngôi nhà hoang gần lề đường giở trò đồi bại, mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.

Thực hiện xong hành vi, Truyền lấy điện thoại vừa cướp được quay phim lại sự việc rồi rời đi. Sợ bị lộ, Truyền sau đó vào miền Nam lẩn trốn.

Nhận trình báo của nạn nhân, công an huyện Đức Thọ tổ chức truy lùng nghi can. Ngày 12/5, cảnh sát bắt được Truyền khi anh ta đang ẩn náu tại thị xã Dĩ An (Bình Dương).

* Tên nạn nân đã thay đổi.