Tên cướp trốn 10 ngày trong rừng với chiếc bật lửa

Để trốn tránh sự truy bắt của công an, Tưởng từng sống trong rừng 10 ngày với khả năng bẫy thú và hái hoa quả.

Ông Triệu Văn Phục và bà Lý Thị Mùi (cùng sinh năm 1962, trú tại thôn Yên Sơn, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) sinh được 4 người con (2 trai, 2 gái). Người anh đầu và hai người chị gái đều đã lập gia đình. Là con út nên Triệu Sinh Tưởng (sinh năm 1992) được bố mẹ và anh chị trong gia đình nuông chiều ngay từ bé, sớm bỏ học rồi giao du cùng đám bạn xấu, tụ tập rượu chè, cờ bạc.

Người bố vì không dạy bảo được con nên sinh ra chán nản rồi thành nát rượu. Sau một thời gian, bao tài sản tích cóp của hai ông bà đã bị thằng con út lần lượt mang đi cầm cố lấy tiền ăn chơi. Khi trong nhà đã cạn, thì Tưởng bắt đầu sang nhà hàng xóm, hễ sơ sẩy thứ gì là chôm chỉa thứ đó.

Trước sự tác oai, tác quái của Tưởng, người dân đã trình báo với cơ quan chức năng địa phương và Tưởng đã bị tóm gọn khi đang thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Với tội danh trên, Tưởng đã bị kết án và đưa đi cải tạo cách đây khoảng một năm và mới mãn hạn tù về nhà được hơn 2 tháng.



Nhưng với bản tính lười làm ham chơi, Tưởng lại “ngựa quen đường cũ”, vừa về hôm trước thì hôm sau hắn lại tìm đến những kẻ bất hảo ở địa phương.

Cách đây không lâu, vì muốn lấy xe máy đẹp của anh trai đi chơi nhưng không được chấp nhận, bực tức, Tưởng đã rút dao chém khiến người anh phải đi khâu hơn 10 mũi ở trạm y tế xã. Vì là em trai, lại mới ra tù nên người anh đã không tố cáo việc làm của em trai mình với cơ quan chức năng.

Tưởng từng trốn trong rừng 10 ngày chỉ với chiếc bật lửa. (Ảnh minh họa)

Mới đây, Tưởng vừa gây ra một vụ cướp táo tợn ngay trong đêm. Một chiến sĩ Công an huyện Ba Vì tham gia phá án kể lại, vào sáng ngày 15/9, Công an huyện Ba Vì nhận được đơn trình báo của chị Đinh Thị Phượng (30 tuổi, là chủ tiệm may trú tại thôn Gò Sống, xã Tản Lĩnh) về việc chị bị cướp.

Lúc nửa đêm, chị Phượng bị một tên đột nhập vào nhà, sau đó dùng dao khống chế, cướp đi một nhẫn vàng, một điện thoại di động và một số tiền mặt. Ngay sau đó, các điều tra viên đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của nạn nhân.

Theo lời khai của chị Phượng, khoảng 2h sáng, khi chị và con nhỏ đang ngủ say thì một nam thanh niên lẻn vào nhà lục soát tủ, lấy trộm tài sản. Tiếng động làm chị tỉnh giấc liền cất tiếng hỏi: "Ai đấy?". Vừa dứt lời thì chị đã bị tên này lao đến kề dao vào cổ và uy hiếp sẽ giết cả hai mẹ con nếu kêu la hoặc không giao nộp tài sản cho hắn.

Trong đêm tối nhưng chị vẫn nhận được giọng nói của tên cướp táo tợn là người địa phương và độ tuổi trên dưới 20. Để đảm bảo an toàn tính mạng của 2 mẹ con trong lúc đêm khuya và lo sợ tên cướp manh động, có thể gây nguy hiểm cho đứa con mới 5 tháng tuổi nên chị Phượng đã dậy lấy tiền và tháo chiếc nhẫn vàng trên tay đưa cho hắn.

Chị cho biết, tên này mặc quần short, áo phông màu đen có in chữ trắng và còn xưng "chị, em”. Một chi tiết quan trọng là trong quá trình lấy tiền và tháo nhẫn vàng, chị Phượng phát hiện hung thủ có vết sẹo dài hơn 5cm tại đầu gối.

Sau khi đã xác định được nghi phạm gây án, các mũi trinh sát cũng được huy động tỏa đi các tiệm vàng trên địa bàn để xác minh, truy thu tang vật. Không lâu sau đó, lực lượng phá án đã phát hiện chiếc nhẫn vàng của chị Phượng vừa được bán tại hiệu vàng nằm gần trụ sở Đồn công an Tản Viên.

Chủ cửa hàng vàng cho biết ngày 17/9, có hai người đàn ông, một người đội mũ tai bèo che kín nửa mặt đã mang bán chiếc nhẫn này. Nhưng điều đáng tiếc, trong lúc mua bán, camera ghi hình của cửa hiệu vàng lại ngừng hoạt động.

Ngay trong buổi chiều ngày 17/9, các trinh sát đã tìm ra đầu mối xác định danh tính hung thủ vì đã phát hiện, thu hồi được chiếc điện thoại của nạn nhân tại một cửa hàng sửa chữa điện tử. Camera an ninh của cửa hàng đã ghi lại hình ảnh hai người đàn ông mà theo miêu tả đã đến bán vàng ở cửa hàng gần đó. Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng làm rõ danh tính bán chiếc nhẫn vàng là Triệu Sinh Hội (sinh năm 1972, trú tại thôn Yên Sơn, xã Ba Vì).

Hội khai, không gây ra vụ cướp, những vật trên là do Triệu Sinh Tưởng (cháu ruột) nhờ chú chở đi bán sau khi thắng bạc. Khi biết người chú được cơ quan công an triệu tập, Tưởng đã bỏ trốn lên rừng.

Lực lượng Công an huyện Ba Vì đã bố trí lực lượng phục kích tại khu rừng trên núi Tản, rừng quốc gia Ba Vì. Đây là nơi trước đây Triệu Sinh Tưởng từng lẩn trốn khi bị truy bắt về hành vi trộm cắp tài sản khoảng một năm trước.

Vào thời điểm đó, chỉ với duy nhất một chiếc bật lửa, Tưởng đã sống 10 ngày trên rừng nhờ khả năng bẫy thú, hái hoa quả, bất chấp điều kiện thời tiết, địa hình hiểm trở và sự vây bắt gắt gao của cơ quan chức năng. Rút kinh nghiệm, lần này các chiến sĩ cảnh sát đã bí mật đi bộ vượt rừng, bất ngờ tập kết vào một lán nhỏ dùng để trông coi gia súc của đồng bào trên núi Tản, đồng thời khép chặt vòng vây, khống chế và bắt thành công được thủ phạm vào tối ngày 17/9.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang tạm giữ hình sự với Triệu Sinh Tưởng để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý.

Theo Lao Động