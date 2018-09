Tài xế xe buýt bị khởi tố vì 'đưa xe tai nạn khỏi hiện trường'

Đâm chết người đi xe máy, tài xế Thắm tự ý đem gửi xe của nạn nhân vào nhà dân, đưa xe buýt về trụ sở trước khi cảnh sát tới.

Ngày 5/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Thắm (46 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 15/7, tài xế Lê Xuân Thắm điều khiển xe buýt biển số Nghệ An đi trên quốc lộ 1A hướng Nghệ An - Thanh Hoá. Tới huyện Nghi Lộc, ôtô va chạm xe máy do bà Lan cầm lái chở theo một người phía sau. Tai nạn khiến cả hai người ngã xuống đường, bà Lan tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Chiếc xe trong vụ tai nạn được đưa về trụ sở công an. Ảnh: Anh Thư.

Theo cáo buộc, sau tai nạn, tài xế Thắm tự ý đưa xe máy nạn nhân khỏi hiện trường gửi vào một nhà dân ven đường; đưa xe buýt về trụ sở của công ty ở thành phố Vinh trước lúc cảnh sát có mặt.

Nhà chức trách cho rằng việc làm của tài xế đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra vì hiện trường bị xáo trộn dấu vết.

Làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Thắm đã thừa nhận hành vi.