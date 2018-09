Tài xế kiêm thợ sửa điện nước phá 6 két sắt của công ty lấy gần 4 tỷ

Lợi đã dùng đục và búa phá 6 két sắt của công ty mình làm việc để lấy 3,4 tỷ cùng 8.600 USD.

6 két sắt bị nam tài xế dùng búa, đục và dao phá để lấylấy gần 4 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an quận Tây bắt giữ Nguyễn Bá Lợi (29 tuổi) ở Nghi Lộc, Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, đêm 7/7, Lợi đột nhập trụ sở của công ty Đại Việt Cổ (nơi Lộc làm lái xe kiêm thợ sửa điện nước) trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ phá cửa các tầng 2, 3, 4. Sau đó tên này đã dùng đục, búa, dao phá sáu két sắt, trộm 3,45 tỷ đồng và 8.600 USD (gần 200 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật và số tiền mà Lợi lấy được.

Sơn Dương