Tài xế giận vợ, lùi xe cán chết người bị khởi tố

Đoàn Đình Sơn (Nghệ An) bị tạm giam hai tháng, sau khi bất ngờ lùi xe khiến nạn nhân đi xe đạp ngã xuống đường tử vong.

Ngày 14/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Đoàn Đình Sơn (34 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sơn điều khiển xe bán tải chặn đầu xe vợ (màu đỏ). Ảnh: Cắt từ video.

Kết quả điều tra xác định, ngày 30/4 Sơn và vợ xảy ra cãi vã. Sơn gọi khoảng 20 cuộc điện thoại vào số máy của vợ nhưng đầu kia chỉ đổ chuông nên anh ta bực tức.

Hơn 16h cùng ngày, Sơn điều khiển xe bán tải mượn của bạn chạy trên đường Quang Trung (thành phố Vinh) tới ngã tư giao với đường Phan Chu Trinh thì phát hiện xe Kia morning màu đỏ do vợ cầm lái chạy ở làn ngược chiều. Sơn liền điều khiển xe của mình chặn đầu xe vợ.

Khi hai xe đối đầu, Sơn tiến đến xe của vợ cãi lộn gần một phút thì quay trở lại ghế lái và bất ngờ lùi xe. Lùi được khoảng 30 m với vận tốc 30 km/h, xe của Sơn cán trúng bà Nguyễn Thị Lưu (58 tuổi, trú thành phố Vinh), khi ấy đang đạp xe đạp, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anh Thư.

Sau khi gây tai nạn, Sơn rời xe cùng với một số người đưa bà Lưu đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

"Nhiều lần lấy lời khai, Sơn đều khóc và nói do nóng giận tức thời mà gây ra cái chết của nạn nhân khiến anh ta rất ám ảnh", cán bộ điều tra kể.

Vụ án đang được hoàn tất hồ sơ.

Lùi xe cán người

