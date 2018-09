Sư hổ mang giết người tình, chôn gần chùa

Đi tu 8 năm nhưng tâm không tịnh, Sophia nhẫn tâm sát hại người tình rồi đào hố chôn xác phi tang.

Hơn một tháng qua, người dân TP Trà Vinh (Trà Vinh) xôn xao về chuyện nữ sinh bị người tình sát hại rồi chôn xác gần một ngôi chùa ở phường 8. Điều bất ngờ nhất là nghi can Kim Sophia (24 tuổi) từng khoác áo cà sa suốt 8 năm trong một ngôi chùa nên nhà chức trách đã làm thủ tục buộc Sophia xuất tu.

Kim Sophia đã có 8 năm đi tu ở Trà Vinh. Ảnh: Đ.X.

Sinh ra trong gia đình đông con ở ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành (Trà Vinh). Nhà nghèo, Sophia bỏ học giữa chừng và vào chùa Watsamrongek ở phường 8, TP Trà Vinh tu hành 8 năm nay. Được chùa cho đi học bổ túc nâng cao trình độ, Sophia có tình cảm với cô gái 24 tuổi học cùng trường.

Hơn một tháng trước, chú của cô gái, người yêu Sophia, đến Công an TP Trà Vinh báo tin cháu gái mất tích từ ngày 13/9 sau buổi chiều đeo túi xách rời nhà đi học bổ túc văn hóa. Cô gái đi xe máy, trong túi xách chứa dụng cụ học tập và 2 điện thoại di động.

Ngay lập tức, cơ quan điều tra vào cuộc và trinh sát đánh giá những lời bàn tán trong các quán cà phê ở ấp Giồng Chùa ở xã Phương Thạnh (Càng Long, Trà Vinh) là quan trọng. Đó là ngày 16/9 người dân gần chùa Ba Si ở Càng Long nhìn thấy nam thanh niên lạ mặt, khoác áo trùm đầu lội ra từ lùm cây có biểu hiện nghi vấn.

"Tưởng có người chích ma túy, dân báo công an kiểm tra thì thanh niên này biến mất, bỏ lại xe máy, túi xách nữ... Chờ nhiều giờ không thấy ai đến nhận lại tài sản, công an lập biên bản tạm giữ", một trinh sát cho biết. Qua tra cứu hồ sơ, Công an huyện Càng Long xác định người đứng tên đăng ký xe máy là cô gái bị mất tích.

Mở rộng xác minh các mối quan hệ của nữ sinh, cơ quan chức năng biết được cô gái có tình cảm với nam sinh là một nhà sư. Nhiều trinh sát được giao bám sát mọi di biến của Sophia và nghi can là người tu hành nên việc điều tra phải hết sức cẩn trọng.

Được mời về cơ quan điều tra làm việc, Sophia thừa nhận có tình cảm với cô bạn cùng lớp nhưng chưa thừa nhận mình là kẻ sát nhân. Sophia còn tỏ ra buồn bã vì sự mất tích của người yêu và hờn trách cô gái vì nghi ngờ khiến hai người thường xuyên cãi nhau. Thế nhưng mọi biểu hiện của kẻ tình nghi không qua được ánh mắt của trinh sát. Nhiều câu hỏi bất ngờ về chiếc xe máy của nạn nhân cùng giỏ xách của nữ sinh với hình ảnh nhận dạng về thanh niên khoác áo trùm đầu được đưa ra khiến Sophia đuối lý, phải khai nhận đã sát hại cô gái.

Nữ sinh bị Sophia sát hại. Ảnh: Đ.X.

Sophia bảo nguyên nhân sát hại người tình vì cô gái dọa đưa chuyện anh ta “bắt cá hai tay” lên Facebook. Không muốn mang tiếng xấu, nam thanh niên nảy sinh ý định giết người yêu. Theo đó, lúc hai người ăn đồ xiên chiên trong khuôn viên chùa Watsamrongek, Sophia rủ người tình lên TP HCM rồi tìm cách trốn sang Campuchia lập nghiệp. Lúc qua phà Cổ Chiên, anh ta rủ bạn gái ra phía sau nói chuyện. Lợi dụng mọi người không để ý, Sophia đẩy người yêu xuống sông trong đêm tối rồi chạy xe nạn nhân quay về bỏ trước chùa Ba Si.

Kiểm tra toàn bộ khu vực quanh bến phà, nhà chức trách nhận định khả năng nghi can xô nạn nhân xuống sông là khó xảy ra vì lan can phà được lắp khung bảo vệ. Tại thời điểm Sophia cho rằng đẩy nạn nhân xuống nước thì không có dòng chảy xiết. Trong khi đó, từ ngày nữ sinh mất tích đến lúc thẩm vấn Sophia, trên sông Cổ Chiên không có thông tin gì về xác chết được quần chúng phát hiện.

Đối chất lời khai của Sophia với những người có liên quan, tổ điều tra nhận định nghi can khai gian dối để che giấu tội lỗi. Vài ngày sau, những lập luận chặt chẽ, kết hợp với phân tích tình và lý của điều tra viên, đến ngày 21/10, hung thủ thừa nhận đào hố chôn xác nạn nhân cách hiện trường khoảng 50 m sau khi bóp cổ người tình.

Trước khi chôn xác, Sophia còn đeo vào cổ cô gái một lá bùa trấn yểm để nạn nhân không về báo mộng người thân. Phía trên hố chôn, nghi can trồng một cây mít nhằm đánh lừa những người tìm kiếm.

Một cán bộ công an cho biết, theo nguyên tắc trước khi khởi tố Sophia, cơ quan điều tra đã liên hệ với Hội đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh để làm thủ tục xuất tu đối với nghi can.

Lin Ca