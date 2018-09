'Say nắng' thiếu phụ 3 con, ông lão mất cả tiền lẫn xe

Vào nhà nghỉ tình tự với thiếu phụ quen qua mạng xã hội, ông Tam đi tắm rửa và bị người tình lấy sạch tiền cùng xe máy.

Giữa tháng 3, qua mạng xã hội, ông Tam (67 tuổi, ở Bắc Ninh) quen với một phụ nữ ưa nhìn. Sau vài ngày chuyện trò qua lại, người phụ nữ có nick chat "Lạnh" đã rủ ông Tam về Hà Nội gặp mặt, tâm sự.

Chiều 19/3, ông Tam phóng xe máy về Hà Nội rồi gặp bạn gái tại một quán cà phê trên phố Ngọc Lâm (quận Long Biên). Gặp nhau phút chốc, ông Tam đề nghị thiếu phụ này vào nhà nghỉ tâm sự cho đỡ lạnh và nhận được cái gật đầu.

Ông Tam đèo thiếu phụ đến thuê phòng một nhà nghỉ ở phường Phúc Đồng (quận Long Biên). Sau khi ân ái, nói chuyện sẽ thắt chặt mối quan hệ tình cảm, ông Tam vào phòng tắm rửa.

Khi quay ra, người tình của ông Tam đã biến mất cùng 4 triệu đồng và xe máy của ông. Hỏi lễ tân, ông được trả lời: "Vợ chú lấy xe máy đi và dặn để chú ngủ".

Do xấu hổ, ngày 3/5 vừa qua ông Tam mới tới trụ sở công an trình báo. Đến ngày 17/5, người tình của ông Tam đã bị Công an quận Long Biên triệu tập lên công an để phục vụ điều tra.

Thiếu phụ nghi trộm tài sản của ông Tam đã có một đời chồng và có 3 con. Do thiếu phụ này đang nuôi con nhỏ, nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.

Hoàng Việt

* Tên nạn nhân đã thay đổi