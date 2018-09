Sát thủ nhí dụ người yêu vào khách sạn để cướp

Biết cô gái quen qua mạng có vàng, Thuận hẹn đến khách sạn tâm sự rồi sát hại, cướp tài sản.

Ngày 18/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Trần Ngọc Thuận (19 tuổi, quê Bến Tre) về tội Giết người và Cướp tài sản. Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo rất dã man, cùng lúc phạm nhiều tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải áp dụng mức án cao nhất mới đủ tính răn đe.

Nhận mức án cao nhất nhưng Thuận tỏ ra khá bình thản. Ảnh: Bình Nguyên.

Bản án sơ thẩm xác định, Thuận quen biết với nữ sinh tên Diễm (23 tuổi, ở Bình Dương) qua mạng vào đầu tháng 3. Cả hai sau đó thường xuyên gọi điện hẹn gặp nhau. Biết cô gái có tiền, vàng, điện thoại và xe máy nên Thuận nảy sinh ý định giết Diễm để cướp tài sản.

Để thực hiện ý định, Thuận gọi điện hẹn Diễm trưa 17/3 gặp nhau tại ngã tư cầu Ông Bố ở thị xã Thuận An để đi chơi. Sáng hôm đó, Thuận bắt xe từ Bến Tre đến điểm hẹn rồi đi bộ đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua một cây búa nặng 1,5 kg giấu vào người. Thanh niên trẻ gọi điện cho Diễm đến đón rồi cả hai chở nhau về nhà nghỉ Ngọc Ánh ở phường An Phú, thị xã Thuận An.

Trong lúc người yêu vào nhà vệ sinh rửa mặt thì Thuận lấy cây búa cất xuống gầm giường. Cả hai sau đó lên giường nói chuyện và xem tivi. Lợi dụng lúc Diễm đang trả lời điện thoại bạn, Thuận từ phía sau lấy cây búa đập nhiều nhát vào đầu làm nạn nhân ngã xuống nệm. Sát thủ nhí tiếp tục đập nhiều nhát vào đầu cho đến khi cô gái bất động.

Sau khi lột lấy nhẫn vàng, bóp da và điện thoại của nạn nhân giấu vào người, Thuận xuống định lấy xe của cô gái bỏ trốn nhưng bị nhân viên nghi ngờ yêu cầu dẫn lên phòng. Kẻ thủ ác định cố vùng chạy nhưng bị bắt lại giao cơ quan công an. Nạn nhân được phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hồi tháng 6, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm tuyên phạt Thuận tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản. Bị cáo đã kháng cáo đơn xin giảm án.

Tại tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khẳng định chỉ có một mình thực hiện hành vi phạm tội, không có ai xúi giục và giúp sức. Nhận mức án cao nhất nhưng sát thủ trẻ tỏ ra khá bình thản.

Bình Nguyên

*Tên nạn nhân đã được thay đổi