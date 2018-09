Sát hại, cướp của bà chủ nhà nghỉ vì thiếu tiền chơi game bắn cá

Thấy nhà nghỉ - karaoke Thanh Tùng vắng khách, Phú (Hải Phòng) đâm bà chủ, lấy điện thoại, dây chuyền và bị bắt sau một đêm gây án.

Chu Việt Phú bị cáo buộc sát hại nữ chủ nhà nghỉ - karaoke ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng cướp tài sản tối 14/8. Ảnh: CVT.

Ngày 15/8, Công an Hải Phòng thông tin cơ quan CSĐT đã làm rõ và bắt nhanh Chu Việt Phú, 23 tuổi, trú tại tổ dân phố Kiến Thiết 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An. Phú là hung thủ gây ra vụ trọng án tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, đêm 14/8.

Theo công an, khoảng 19h30 phút tối 14/8, Phú đến nhà nghỉ - karaoke Minh Tùng trên đường 354, thuộc thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, vờ gặp bà Ngô Thị Nga (59 tuổi, chủ quán) hỏi chuyện. Lợi dụng sơ hở, Phú dùng dao đâm bà Nga tử vong và lấy một điện thoại di động, một sợi dây chuyền, rồi bỏ trốn.

Ngay trong đêm, Công an huyện An Lão kết hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy bắt đối tượng, khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Đến 4h, Phòng Cảnh sát hình sự bắt được Chu Việt Phú, thu giữ tang vật khi nghi can này tìm đường về nhà sau một đêm gây án.

Nguyên nhân ban đầu Phú khai với công an là do nghiện game, không có tiền để chơi bắn cá nên nảy sinh hành vi giết người, cướp tài sản. Khi thấy nhà nghỉ - quán karaoke Minh Tùng vắng khách, Phú ra tay.

Công an huyện An Lão đang tạm giữ Chu Việt Phú để điều tra.