Rủ thiếu phụ trẻ đi trồng hoa thuê để bán sang Trung Quốc

Tin Thành đưa vào Đà Lạt trồng hoa thuê với lương tháng 6,5 triệu đồng, hai cô gái ngồi trên xe hỏi ra mới biết bị hắn lừa ra Quảng Ninh.

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội bàn giao Lữ Văn Thành (25 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi mua bán người.

Nghi phạm Lữ Văn Thành tại trụ sở công an.

Thành khai trong thời gian làm thuê ở Trung Quốc, anh ta được chị gái sống tại đây "xui" về Việt Nam tìm thiếu nữ mang sang bán sẽ được trả công 30 triệu đồng một người.

Thành bàn với Lương Văn May để hợp tác, hứa chia đôi tiền. Cuối tháng 5, May thường xuyên gọi điện cho Mận (19 tuổi) rủ vào Đà Lạt trồng hoa thuê với tiền lương 6,5 triệu đồng/tháng.

Do hoàn cảnh khó khăn lại mới lập gia đình, nghe mức lương 6,5 triệu đồng/tháng, Mận đồng ý, rủ thêm Mơ cùng đi. May giao hai cô gái cho Thành rồi đưa họ lên xe khách.

Về tới bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), sau khi chuyển sang xe khác, hai cô gái hỏi hành khách mới biết ôtô lên Móng Cái (Quảng Ninh). Mận và Mơ bỏ chạy, cầu cứu lái xe. Trong khi đó, Thành uy hiếp bắt hai cô trở lại xe nhưng bất thành.

Lo sợ bị lộ, gã bỏ chạy nhưng bị công an và bảo vệ bến xe bắt giữ, đưa về trụ sở. Hai cô gái được giải cứu.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.