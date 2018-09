Rủ bạn đi dằn mặt gái trẻ vì nghi chồng ngoại tình

Lê Thị Trang Đài ở Nghệ An cùng đồng bọn đi ôtô tới áp sát, túm tóc cô gái 21 tuổi, kéo lên xe đánh đập, mặc nạn nhân la hét.

Ngày 10/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt Lê Thị Trang Đài (28 tuổi); Hoàng Thị Thúy (27 tuổi) và Nguyễn Thị Quỳnh Trang (23 tuổi), đều trú tại thành phố Vinh, cùng về các hành vi Cố ý gây thương tích; Bắt giữ người trái pháp luật và Làm nhục người khác. Do Trang đang mang thai nên được tại ngoại, hai nghi can còn lại bị tạm giữ hình sự.

Theo điều tra, Đài nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị Thảo (21 tuổi, trú thành phố Vinh). Để dằn mặt tình địch, Đài rủ thêm hai người quen là Thúy và Trang cùng đi tìm Thảo.

Ngày 6/5, phát hiện chị Thảo đang ngồi chơi trên một tuyến đường ở thành phố Vinh, Đài cùng đồng bọn đi ôtô tới áp sát, túm tóc chị Thảo, kéo lên ôtô đánh đập, mặc nạn nhân la hét. Gây án xong, nhóm của Đài thả nạn nhân tại hiện trường rồi về nhà.

Theo nhà chức trách, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nạn nhân Thảo đang được chăm sóc vết thương.

Vụ án đang được điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.