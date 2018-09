Rạch màn, cướp dây chuyền trên cổ chủ nhà

Khi thực hiện hành vi rạch màn, cướp dây chuyền, thủ phạm thường chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi.

Tối 11/9, cơ quan điều tra Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, gần 15 tháng ra quyết định truy nã về tội cướp giật tài sản, bằng thủ đoạn đột nhập vào nhà, dùng dao lam rạch màn để chui vào giật dây chuyền vàng hàng loạt vụ, Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1974, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) đã bị bắt giữ tại Trà Vinh khi tiếp tục gây án khác.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 2h ngày 6/6/2012, Phương đột nhập nhà bà Huỳnh Tố Như (sinh năm 1948, ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ) và lấy toàn bộ vòng, dây chuyền 10 chỉ vàng 24K của nạn nhân rồi trốn thoát. Trước đó, tên Phương đã thực hiện hơn 10 vụ tương tự với “chiêu” rạch màn, chui vào giường cắt dây chuyền vàng. Khi bị công an phát hiện hành tung, Phương bỏ trốn nhiều nơi, sau đó về Trà Vinh làm giả giấy CMND thực hiện thêm 5 vụ.



Trung tuần tháng 8, Phương bị công an bắt quả tang. Số tài sản Phương cướp được lên tới hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn của hắn khi gây án là mặc duy nhất quần đùi và hoạt động vào đêm khuya. Hắn cũng là em ruột của Nguyễn Văn Tèo (sinh năm 1971, ngụ thị trấn Thủ Thừa) dùng thủ đoạn bôi đen đột nhập vào nhà người khác, gây ra khoảng 30 vụ cướp giật trong màn tại huyện Thủ Thừa, Tân Trụ.

Thời gian gần đây, tại huyện Thủ Thừa thường xuyên xảy ra những vụ án liên tiếp với thủ đoạn tương tự. Đêm 8/9, bà Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1968, ngụ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) tắt đèn khóa cửa cẩn thận rồi vào phòng ngủ. Khi nghe có tiếng động bên cạnh giường, bà thấy màn bị rạch, kẻ lạ đưa tay vào giật đứt sợi dây chuyền 3 chỉ vàng của bà rồi chạy thoát. 30 phút sau, tên trộm tiếp tục đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1967, ngụ cùng ấp), cũng với thủ đoạn tương tự để giật dây chuyền.

Đêm 9/9, chị Võ Thị Tích (sinh năm 1975, ngụ ấp 2, xã Tân Thành) đang nằm ngủ cũng bị kẻ lạ rạch màn, giật dây chuyền 5 chỉ vàng 24K. Các nạn nhân cho biết thủ phạm khi vào cướp chỉ mặc quần đùi.

Cách đây 5 năm, thủ đoạn cướp giật này đã xuất hiện, hoạt động ở các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức… thuộc tỉnh Long An. Sau đó, công an đã bắt giữ được 8 tên.

