Quý bà đánh bạc đeo vàng đỏ tay

Đột kích bất ngờ, 12 phụ nữ trẻ đeo nhiều vòng vàng cùng 6 người đàn ông bị bắt quả tang đang vây quanh chiếu bạc trong phòng máy lạnh.

Nhiều phụ nữ trẻ đeo vàng đỏ tay bị bắt quả tang đang đánh bạc. Ảnh: Yến Phương

Ngày 29/4, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) tạm giữ 18 người để làm rõ hành vi Đánh bạc tại nhà ông Phạm Chí Dũng (50 tuổi, ngụ xã Thuận An), trong đó có 12 phụ nữ.

Trước đó, chiều 28/4, hàng chục cảnh sát hình sự Công an Vĩnh Long phối hợp cùng Công an thị xã Bình Minh ập vào nhà riêng ông Dũng ở ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An. Nhiều phụ nữ đeo vàng đỏ tay bị bắt quả tang đang sát phạt trong phòng máy lạnh dưới hình thức đánh bài ăn tiền cùng 6 người đàn ông.

Trên 70 triệu đồng được cho là tang vật tại chiếu bạc. Ảnh: Yến Phương

Ngoài 70 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động, 4 xe máy của các nghi can, cảnh sát còn thu giữ thêm 5 triệu đồng cùng nhiều phơi số đề khi khám xét nhà ông Dũng.

Công an thị xã Bình Minh đang mở rộng điều tra.

Yến Phương