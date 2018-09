Quán cà phê có nhiều gái trẻ 

Quán cà phê Hoa Tuy Líp của Tuyền được đám thanh niên địa phương rỉ tai nhau về độ chịu chơi của các nữ tiếp viên.

Ngày 21/11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, quê Lâm Đồng) chủ quán cà phê Hoa Tuy Líp ở phường An Phú về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, rạng sáng 20/11, bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Thanh Quan thuộc khu phố 4, phường An Phú, các trinh sát đã bắt quả trang hai cặp nam nữ đang "mây mưa". Các cô gái bán dâm cho hay đang là tiếp viên tại quán cà phê của Tuyền.

Tại cơ quan điều tra, Tuyền thừa nhận chuyên tuyển những cô gái trẻ, chịu chơi về làm tiếp viên. Tuyền khuyến khích các cô phải chiều khách, thậm chí cả khi họ có thái độ khiếm nhã. Nếu ai có nhu cầu "vui vẻ" phải trả 300.000 đồng, trong đó Tuyền "cắt cò" 50.000 đồng môi giới.

Mỗi ngày Tuyền điều hàng chục lượt tiếp viên đến nhà nghỉ để phục vụ khách làng chơi.

Nguyệt Triều