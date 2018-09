Phun thuốc diệt cỏ vào rau để đầu độc hàng xóm

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, hai bố con ông Biên đã phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau xà lách khiến 6 người hàng xóm bị ngộ độc.

Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc 6 người dân bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do ăn rau xà lách nghi bị hàng xóm phun thuốc diệt cỏ hãm hại.

Hai người bị nghi ngờ có liên quan là ông Đỗ Danh Biên (61 tuổi) và Đỗ Hoàng Long (25 tuổi, con trai ông Biên, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Luống rau xà lách bị phun thuốc diệt cỏ chết héo, người nhà ăn vào ngộ độc.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 7/3, sau bữa ăn trưa tại cơ sở sản xuất nhôm Trung Kiên (huyện An Dương), 6 người gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Tú (57 tuổi, chủ nhà); anh Lê Khắc Tiệp (34 tuổi, con trai bà Tú); chị Nguyễn Thị Nguyệt (41 tuổi, người giúp việc cho gia đình) cùng 3 công nhân khác có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt và đau bụng.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa 6 người này vào Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng cấp cứu. Đến 9/3, cả 6 người đã tỉnh táo song vẫn phải tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Nội tiêu hóa. Các bác sĩ xác định khả năng các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Bà Nguyệt, người giúp việc, cho biết trước đó cả 6 người đều ăn rau xà lách được trồng ở ven đường. Theo bà, luống rau này gia đình không phun bất cứ loại thuốc gì nhưng đến chiều 7/3, các luống rau bỗng bị héo úa như chết cháy. Vì vậy, mọi người nghi ngờ bị người hàng xóm có mâu thuẫn gây ra nên đã trình báo cơ quan công an.

Khi được mời lên công an huyện làm việc, ông Biên và anh Long đã thừa nhận có liên quan đến vụ việc. Người trong nhà ông Biên thường dắt chó đi vệ sinh vào bên trong khu vực mà bà Nguyệt trồng rau sạch ở ven đường và bị bà Nguyệt nhìn thấy nhắc nhở. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Bực tức, ông Biên đã ra chợ tìm mua 20.000 đồng thuốc diệt cỏ về pha chế ra bình bơm. Đến đêm 6/3, hai bố con ông lấy bình bơm ra phun hết vào các luống rau mà bà Nguyệt trồng ở ven đường với ý nghĩ để cho rau chết. Ngày hôm sau, do thấy rau vẫn còn xanh và không có mùi của thuốc diệt cỏ nên bà Nguyệt vẫn hái rau về cho mọi người ăn.

Vụ việc đang được Công an huyện An Dương tiếp tục thu thập chứng cứ làm rõ nguyên nhân.

Theo VTC News