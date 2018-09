Phóng hỏa giết hai bố con vì thù tức cá nhân

Do tư thù, Tám mang bình gas đến nhà đối thủ rồi xả khí và châm lửa đốt, khiến hai bố con tử vong.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tám (43 tuổi) ở Tam Dương, Vĩnh Phúc về tội giết người.

Theo điều tra, trước đó, do thù hằn cá nhân, vào rạng sáng 30/1, tại thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Tám mang theo bình gas 13,5kg và xách can xăng 10 lít đột nhập nhà anh Nguyễn Ngọc Kiên (40 tuổi) cùng thôn.

Lúc này, khi thấy anh Kiên cùng vợ con ngủ ở tầng một, Tám sử dụng dây vải nhúng vào can xăng cho ngấm. Sau đó, gã để một đầu dây trong can xăng, một đầu dây dưới nền nhà, xả khí gas rồi dùng bật lửa đốt.

Nhà cháy, anh Kiên và con gái tử vong, người vợ bị bỏng nặng.

Sơn Dương