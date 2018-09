'Phi công trẻ' giết vợ rồi ném xác xuống hang sâu

Hẹn gặp để nói chuyện trước lúc ly hôn, Xin xiết cổ vợ rồi ném xác phi tang dưới hang. Sau đó hắn bán xe máy của nạn nhân để lấy tiền tiêu.

Gia đình nạn nhân Hoàng Thị Thu (sinh năm 1977, trú tại thôn 4, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) có gia cảnh nghèo khó như đa phần người dân vùng núi này. Đám tang nạn nhân được tổ chức sơ sài, di ảnh người phụ nữ vắn số để trơ trọi trên chiếc bàn vốn là bàn uống nước, bát hương là một cái chậu nhôm nhỏ tồi tàn… Bà Phan Thị Hồng (87 tuổi), mẹ nạn nhân, nghẹn ngào kể lại sự việc.

Con gái bà kết hôn với Nguyễn Văn Xin (sinh năm 1989) cách đây hai năm. Vì Thu hơn chồng tới 12 tuổi, nên gia đình ra sức ngăn cản, nhưng cô gái này vẫn khăng khăng đòi kết hôn bằng được. Chỉ một thời gian ngắn sau khi làm đám cưới, hai vợ chồng kiểu “phi công trẻ lái máy bay bà già” đã nảy sinh mâu thuẫn. Khi chị Thu sinh được đứa con trai hơn một tuổi với Xin thì vợ chồng quyết định sống ly thân. Mẹ nạn nhân cho biết chị Thu đã làm đơn ly hôn nhưng Xin không chịu ký.

Bà Hồng cho biết, chiều 8/8, bà thấy con gái nghe điện thoại rồi vội vã mặc quần áo để đi khỏi nhà. Trước khi đi, cô gái có bảo với bà: “Con có việc ra ngoài một lát, tý nữa con về”. Tuy nhiên, đến tối, bà Hồng cũng không thấy con gái về. Thấy lòng nóng như lửa đốt, sáng hôm sau, bà liền sang nhà con gái lớn của mình để thông báo chị Thu bị mất tích.

Cùng lúc đó, Công an huyện Anh Sơn đến thông báo họ đang thu giữ chiếc xe của chị Thu ở TP Vinh. Gia đình chị Thu vô cùng lo lắng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi gia đình nạn nhân đến nhà con rể để hỏi thăm tin tức thì Xin có nhiều biểu hiện đáng ngờ.

Người mẹ đau xót trước cái chết của con gái.

Trên người Xin có rất nhiều vết cào xước trên mặt và cổ, khiến chị Huệ (chị gái của nạn nhân) nghi ngờ… Linh tính mách bảo người chị gái nạn nhân rằng có chuyện không hay xảy ra với em mình. Dù người nhà chị Thu tra hỏi mãi, Xin vẫn quanh co rằng mình không hề gặp vợ, những vết xước trên mặt là do mới đây hắn bị động kinh nên tự cào cấu… Chị Huệ đành quay về nhà và nói với người thân về nghi vấn của mình.

Ngày 10/8, người chị này cùng anh Hoàng Văn Hóa (sinh năm 1968), anh trai của Thu, đến nhà Xin để tiếp tục hỏi tung tích em gái. Anh Hóa nhớ lại: “Khi tôi hỏi có phải hắn đã giết hại em tôi rồi không, Xin im lặng không nói gì. Lúc đó Xin không phủ nhận mà cũng không chối tội, cứ lẳng lặng ngồi hút thuốc. Tuy nhìn bề ngoài Xin có vẻ bĩnh tĩnh nhưng mặt hắn thì tái mét”.

Lúc này, bố Xin ra sức khuyên nhủ con trai nên thành thật chỉ nơi giấu xác của chị Thu ở đâu cho gia đình đưa về an táng, nhưng Xin vẫn ngồi im lặng. Sau ba tiếng đồng hồ thuyết phục, Xin mới thừa nhận hành vi giết chết vợ và đồng ý chỉ nơi vứt xác nạn nhân cho người nhà. Anh Hóa lấy xe máy chở Xin và bố hắn đi tìm xác em gái.

Khi đến khu vực rừng núi hẻo lánh ở gần nhà Xin, anh Hóa để xe lại cùng bố con Xin đi bộ lên núi tìm kiếm. Trên đường đi, bỗng nhiên, Xin quỳ xuống van xin anh Hóa: “Xin anh tha cho bố mẹ em!”. Lúc này anh Hóa mới bảo rằng: “Tôi không chỉ tha cho bố mẹ dượng mà tôi cũng sẽ tha cho dượng nữa, nhưng dượng phải chỉ nơi xác em gái tôi nằm để tôi đưa về chôn cất”.

Xin tiếp tục dẫn đường cho đến khi sắp đến một chiếc hang trên núi thì bỗng chân Xin quỵ xuống, không thể đi tiếp được nữa. Người Xin lúc đó run cầm cập vì sợ hãi, mặt cúi gầm xuống đất. Tỏ rõ sự hèn hạ, gã đàn ông vô lương đã chỉ chỗ cho anh vợ tìm xác nạn nhân rồi ngồi xuống bên đường…

Anh Hóa nhớ lại, phải tìm rất lâu anh mới phát hiện thấy xác em gái mình bị Xin vứt dưới một chiếc hố sâu khoảng 4 - 5m phía sau chiếc hang hoang vắng. Vô cùng đau xót nhưng sợ Xin sẽ bỏ trốn hoặc làm hại mình nên anh Hóa bình tĩnh ra khỏi hang và giả vờ nói với Xin rằng mình không thấy xác em gái đâu cả. Sau đó anh chở bố con Xin quay về nhà hắn.

Về đến nơi, anh Hóa liền nhốt Xin vào trong nhà rồi nhờ người đi lên UBND xã báo công an. Tuy nhiên, khi công an xuống để bắt hung thủ thì căn phòng của hắn trống không, Xin đã dỡ ngói bỏ trốn. Hôm đó lực lượng công an và gia đình đã đưa xác nạn nhân từ trên núi xuống để công an khám nghiệm tử thi.

Chị gái nạn nhân kể lại sự việc xảy ra.

Tối 10/8, lực lượng công an nhanh chóng tiến hành truy bắt Xin. Sau mấy tiếng đồng hồ truy đuổi, các chiến sĩ công an đã bắt được hung thủ khi hắn đang lẩn trốn trong ngôi nhà hoang gần nhà. Xin sau đó được dẫn giải về trụ sở công an xã để làm việc.

Tại cơ quan công an Xin đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều 8/8, hắn gọi điện cho vợ mình là chị Thu lên khu vực vùng núi ở gần nhà nói chuyện. Tại đây hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc cãi vã, xô xát.

Trong lúc tức giận Xin đã bóp cổ vợ đến chết... Hắn ném xác xuống hố. Sau đó, hắn lấy xe máy của vợ đi thẳng xuống TP Vinh để bán. Nhưng trên đường đi, Xin đã bị công an thu giữ xe vào ngày 9/8 vì không có giấy tờ. Không còn cách nào khác, Xin đành quay về nhà.

Tại nhà nạn nhân, chị Huệ nghẹn ngào tâm sự: “Cuộc đời em gái tôi rất khổ. Khi còn trẻ nó vào miền Nam làm công nhân rồi có bầu với một người đàn ông làm cùng nhà máy. Nhưng người này đã bỏ rơi khi biết nó mang thai. Em gái tôi đành về quê sinh con rồi lầm lũi nuôi con một mình. Bây giờ con bé ấy đã được 12 tuổi rồi. Cách đây hai năm thì dì ấy lấy Xin. Xin vừa ít tuổi hơn em gái tôi, lại vừa siêng ăn nhác làm, nên gia đình tôi không ai đồng ý cho dì ấy làm đám cưới”.

Người chị gái tiếp lời: “Quả thật vừa lấy nhau về hắn đã không chịu làm việc, suốt ngày chỉ lêu lổng ăn chơi. Xin thường ăn trộm tiền của em gái tôi đi tiêu xài. Thậm chí nó đã ăn cắp hai chiếc xe máy và 5 chiếc điện thoại di động của dì ấy đi bán. Tuy nhiên, vì không muốn tình cảm vợ chồng rạn nứt nên dì ấy vẫn cắn răng chịu đựng. Thậm chí nó còn ăn trộm điện thoại của gia đình anh chị em đằng vợ để bán. Không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa, dì Thu mới quyết định li hôn, nhưng Xin không chịu kí đơn, bởi hắn muốn tiếp tục ăn bám em gái tôi”.

Chị Huệ cho biết thêm, giờ chị chỉ thương hai đứa con nhỏ của chị Thu, mới ít tuổi mà phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Đứa con thứ hai của nạn nhân chỉ hơn một tuổi, vẫn còn chưa bỏ bú. Hàng đêm cháu bé thường khóc đòi mẹ. Nhìn cảnh đó ai cũng phải rơi nước mắt.

Ông Nguyễn Chiến Công, công an viên xã Tường Sơn cho biết, Xin học đến lớp 5 thì nghỉ học, không có công ăn việc làm ổn định. Xin thường xuyên ăn cắp vặt, bị chính quyền tại đây xử phạt nhiều lần. Xin vốn là con một trong nhà nên được bố mẹ chiều chuộng hết mực, càng ngày càng hư hỏng. Nhà hắn tuy không giàu có và ngoại hình cũng bình thường nhưng lại rất đào hoa và tán gái rất giỏi.

Trước khi lấy chị Thu, Xin thường xuyên đưa bạn gái về nhà sống như vợ chồng. Những người phụ nữ này đều bị Xin lừa tình, lừa tiền rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn họ đều bỏ đi. Công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Xin.

Theo Xa Lộ Pháp Luật