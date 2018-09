Phát hiện người yêu là em họ, gã trai ôm hận giết người

Không lấy được nhau do có quan hệ họ hàng, rồi lại chứng kiến người yêu đi lấy chồng, Huỳnh Tấn Duy nảy cơn ghen, quyết ý hạ sát 'tình địch'.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, học hết lớp 7, Huỳnh Tấn Duy (sinh năm 1994, ngụ thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã bỏ học giữa chừng. Gia đình không có đất đai canh tác, không có nghề nghiệp nên Duy thường xuyên tụ tập la cà cùng với đám bạn làng biển.

Đầu năm 2012, trong một lần đi chơi cùng bạn, Duy tình cờ quen Nguyễn Thị Nhi (sinh năm 1995, ngụ thôn Đức Phổ 2, xã Cát Minh). Lần đầu gặp cô gái 17 tuổi, Duy đã đem lòng yêu mến. Biết Nhi phụ bán hàng ở quán cháo vịt của gia đình, Duy thường xuyên lui tới quán chuyện trò tán tỉnh và chẳng bao lâu cô gái mới lớn cảm mến chàng trai. Mối quan hệ này tiến triển nhanh chóng, một thời gian ngắn sau đó, Duy tỏ tình và được Nhi nhận lời yêu.

Cuối năm 2012, gia đình Nhi biết chuyện con gái mình thường hay hẹn hò gặp gỡ chàng trai lạ. Vì muốn biết gốc gác hoàn cảnh người yêu con gái, gia đình gạn hỏi và biết được lai lịch của Duy. Ông nội Nhi phát hiện ra rằng Nhi và Duy có quan hệ họ hàng. Trong cuộc họp gia đình khẩn cấp, Nhi được người thân khuyên nên chấm dứt tình cảm nam nữ với “người anh em họ hàng”.

Đau khổ vì tình yêu của mình bỗng thành oan trái, Nhi chỉ biết chấp nhận sự thật và chọn cách lạnh lùng với người yêu và mong điều đó sẽ làm tình cảm dần nhạt phai. Thấy Nhi bỗng xa lánh mình, điện thoại nhắn tin cũng không thấy hồi âm, Duy nghi có chuyện ẩn khuất và tìm cách để gặp.

Hiện trường vụ án.

Khi hai người gặp nhau, Nhi nói ra sự thật và gọi người yêu là họ hàng. Duy đem chuyện về hỏi gia đình thì nhận được những thông tin tương tự. Họ quyết định chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Mặc dù hai người không còn gặp gỡ liên lạc như trước, nhưng thông qua bạn bè và các mối quan hệ, Duy vẫn theo dõi được cuộc sống và chuyện tình cảm của Nhi. Duy biết được sau khi chấm dứt mối quan hệ với mình, Nhi nhanh chóng quen thân với anh Đặng Văn Nam (sinh năm 1992, ngụ thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ). Nam và Nhi vốn có quen biết từ trước, khi cô gái còn ở tuổi 15, chàng trai đã để ý nhưng chưa dám ngỏ lời. Nam đi bộ đội vừa xuất ngũ trở về, chàng trai liền bày tỏ tình cảm và muốn cưới cô gái.

Tuy không còn lý do để can thiệp chuyện tình cảm của người cũ nhưng khi chứng kiến Nhi đi với người đàn ông mới, Duy không khỏi ghen tuông, tức giận. Trong một lần Duy qua xã nhà Nam chơi thì bị nhóm bạn của Nam ở đây chặn đánh. Đang sẵn mang trong mình sự thù hận nên Duy cho rằng trận đánh nhau đó chính là do “tình địch” dàn dựng. Duy đang nghĩ cách “rửa hận” thì bất ngờ gia đình Nam mang trầu cau sang hỏi cưới Nhi, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.

Trong cơn quẫn bách, Duy chỉ suy nghĩ làm thế nào để cho một kẻ “phản bội” và “tình địch” phải chịu đựng cùng cực nỗi đau thì hắn mới thấy được an ủi. Ngày 12/5, khi gặp Nam và 3 người bạn đang chơi bi da ở gần đó, Duy thấy đây chính là cơ hội để mình rửa hận. Duy lập tức gọi điện cho đám bạn đến để trợ giúp. Nhóm của Duy cố ý gây gổ với nhóm của Nam và nhân cơ hội đó Duy dùng cây gậy bi-a đánh Nam bất tỉnh phải đi cấp cứu.

Sau một tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, ngày 11/6 Nam đã tử vong. Công an huyện Phù Cát đã vào cuộc điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nam tử vong do bị xuất huyết dạ dày, chấn thương sườn và tụ máu não. Công an cũng đã bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy để điều tra làm rõ.

Nạn nhân Nam là con út trong một gia đình có 4 chị em và là con trai duy nhất. Học hết cấp hai, Nam phải nghỉ học ở nhà làm lụng phụ gia đình cho đến năm 18 tuổi thì tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trong đám tang, ông Đặng Văn Hòa (sinh năm 1966), cha nạn nhân đứng đau khổ nhìn di ảnh con sau làn hương nghi ngút khói. Cái chết quá đột ngột của cậu con trai khiến vợ chồng ông như kiệt sức. Ngay sau đám tang của con trai, người mẹ của Nam cũng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bởi mất mát với bà là quá lớn.

Cách đó không xa, gia đình thông gia cũng tiếc thương cho số phận hẩm hiu của chàng rể. Nhìn đứa con gái mắt đỏ hoe vì khóc chồng sắp cưới mà ông Kiệm (sinh năm 1970) chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi. Ông tâm sự: “Cả nhà ai cũng quý thằng Nam bởi cái tính hiền lành lại cần cù chăm chỉ làm ăn. Ai cũng nghĩ con Nhi nhà tôi lấy được tấm chồng như nó thì sẽ được hạnh phúc, ai ngờ đâu mọi chuyện lại đến mức thế này”.

Vừa chít lại vành khăn trắng, Nhi vừa nói: “Nếu như anh ấy không lấy em thì không phải chết oan uổng như vậy. Ở nơi đấy một mình ai sẽ chăm sóc cho chồng em đây. Hôm hai đứa đi sắm đồ cưới, anh ấy còn trêu rằng: 'Từ nay anh là chồng của em nên anh nói em phải nghe lời anh nhé. Anh sẽ mãi mãi ở bên để chăm sóc vợ anh'. Rồi anh ấy bảo sẽ đi học nghề để lo cho vợ con vì anh ấy không muốn em vất vả. Vậy mà bây giờ anh ấy bỏ em đi như thế, anh ấy không giữ lời...”.

Theo Pháp Luật Việt Nam