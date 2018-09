Phá đường dây bắt trộm hàng nghìn con chó ở Hà Tĩnh

Mỗi đêm nhóm của Lộc bắt được hơn 10 con, sau đó bán cho thương lái hoặc người có nhu cầu nuôi với giá 5-7 triệu đồng.

Khoảng 3h30 ngày 1/6, 50 cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) và Công an hai huyện Đức Thọ, Can Lộc, đột kích nhiều địa điểm tiêu thụ chó của Đoàn Văn Lộc (64 tuổi, trú xã Đức Hòa, Đức Thọ) và Lương Sỹ Mai (50 tuổi, trú xã Vượng Lộc, Can Lộc). Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao bấm, kiếm tự chế cùng hàng trăm con chó đang nhốt trong lồng, cấp đông.

Những chân rết trong đường dây của ông Lộc đang bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: C.A

Theo nhà chức trách, đây là đường dây trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn trên địa bàn. Lúc 2-3h mỗi ngày, ông Lộc và ông Mai đều cử chân rết dùng xe máy đi khắp hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An rình bắt chó. Khi đi, các chân rết luôn chuẩn bị hung khí, nếu bị phát hiện sẽ chống trả tẩu thoát.

Từ cuối năm 2017 đến nay, trung bình mỗi đêm "ra quân", nhóm trộm bắt được hơn 10 con chó, đem về bán cho các đầu nậu làm thịt, tiêu thụ ở các nhà hàng hoặc nhập cho thương lái ở Thanh Hóa. Với những con chó đẹp, chúng bán lại cho người có nhu cầu nuôi, giá 5-7 triệu mỗi con.

Chó bắt về được nhốt trong lồng, buộc sẵn sau xe máy để đưa đi nhập cho đầu nậu làm thịt. Ảnh: C.A.

Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho hay số lượng chó bị trộm lên đến hàng nghìn con. Để phá được đường dây này, trinh sát đã rà soát, theo dõi trong nhiều tháng.

Công an Hà Tĩnh đang lấy lời khai ông Lộc, Mai cùng 9 người khác để điều tra tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.